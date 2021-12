Genf Servette schlägt Zug in der 38. Runde der National League auswärts mit 5:1.

Zum Genfer Matchwinner avanciert Daniel Winnik, der gleich dreifach trifft.

Hier geht es zum Round-up der restlichen Partien des Abends.

Am 7. Mai hatte Zug mit einem 5:1-Sieg gegen Genf-Servette den zweiten Titel der Klubgeschichte perfekt gemacht. 230 Tage später und im 3. Anlauf gelang dem Gast aus Genf mit dem gleichen Resultat und an gleicher Stätte doch noch die ersehnte Revanche. Dank dem 3. Sieg in Serie verdrängt Servette Ambri von Rang 10 und liegt wieder auf einem Pre-Playoff-Platz.

Vorentschieden war die Partie schon nach 40 Minuten. Die Genfer führten verdient mit 4:1 und liessen gegen schwache Zuger praktisch nichts zu. Spätestens als Valtteri Filppula in der 45. Minute zum 5:1 traf, mussten sich auch die kühnsten Optimisten unter den 6624 Zuschauern in der Zuger Eishalle mit der Niederlage abfinden.

Winnik trifft dreifach

Dass Zug am Ende des letzten Spiels des Jahres zum 7. Mal ohne Punkte dastand, lag zum einen am eigenen Unvermögen, zum anderen aber auch am überzeugend auftretenden Gast aus Genf. Insbesondere Daniel Winnik drückte dem Spiel seinen Stempel auf:

10. Minute: Nach einem schnellen Gegenstoss erwischt Winnik Leonardo Genoni in der nahen Ecke und trifft zum 1:0.

Nach einem schnellen Gegenstoss erwischt Winnik Leonardo Genoni in der nahen Ecke und trifft zum 1:0. 21. Minute: Nur 21 Sekunden nach Wiederbeginn trifft der Kanadier nach gekonnter Vorarbeit von Sami Vatanen in Überzahl zur erneuten Genfer Führung.

Nur 21 Sekunden nach Wiederbeginn trifft der Kanadier nach gekonnter Vorarbeit von Sami Vatanen in Überzahl zur erneuten Genfer Führung. 24. Minute: Auch für den 3. Gäste-Treffer ist Winnik zuständig. Erneut in Überzahl erhöht der Stürmer auf 3:1.

Schliessen 00:41 Video Winnik trifft nach schnellem Gegenstoss Aus Sport-Clip vom 23.12.2021. abspielen 00:34 Video Winnik doppelt in Überzahl nach Aus Sport-Clip vom 23.12.2021. abspielen

Ruhiger Abend für Debütant Nyffeler

Im Tor der Genfer feierte Dominic Nyffeler, der bis Ende Januar von Kloten ausgeliehen wurde, sein National-League-Debüt. Der Bruder von Lakers-Schlussmann Melvin verbrachte einen geruhsamen Abend. Einzig von Marco Müller musste er sich im 1. Drittel nach einem Abpraller geschlagen geben (14.).