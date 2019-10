Der EHC Biel gewinnt auch das 2. Derby der Saison gegen Bern mit 3:2.

Matchwinner ist Toni Rajala 18 Sekunden vor Schluss mit seinem 2. Tor des Abends.

Als der EHC Biel 2008/09 noch ein kleiner Aufsteiger war, gehörten Heimsiege gegen den SC Bern zu den (wenigen) Highlights der Saison. Mit dem «Federer-Resultat» von 6:1, 6:1 gewannen die Seeländer zwei Heimspiele in Folge.

Aussenseiter ist Biel gegen den Rivalen aus der Bundesstadt spätestens seit der engen Playoff-Halbfinalserie im Frühling nicht mehr. Das erste Derby der Saison im September ging denn auch an das Törmänen-Team (3:2 n.P.).

Finnen schiessen Biel zum Sieg

Die erste Gelegenheit zur Revanche liessen die Stadtberner nun verstreichen. In einer Partie auf Augenhöhe erzielte Toni Rajala 18 Sekunden vor der Schlusssirene das 3:2. Die kraftvolle Vorlage, die eher einem Schuss glich, hatte Anssi Salmela geleistet.

MacDonalds unglücklicher Einstand

Das Spiel hatte für die Gäste schlecht begonnen. Der neue Verteidiger Andrew MacDonald wanderte bei seinem SCB-Debüt schon nach 66 Sekunden ein erstes Mal auf die Strafbank. Salmela kam im Powerplay alleine vor Niklas Schlegel an die Scheibe und schoss zur Führung ein.

Ein ähnliches Bild in der 19. Minute: MacDonald sass (erneut wegen Haltens) auf der Strafbank, Rajala traf für die Gastgeber.

Arcobello gleicht zweimal aus

Der SCB hatte aber auch einen Mark Arcobello. Der 31-jährige Amerikaner erzielte seine ersten Tore seit Bekanntgabe seines Wechsels zu Lugano in der kommenden Saison. In der 8. Minute glich er in Überzahl zum 1:1 aus, in der 34. Minute zum 2:2.

Im Schlussdrittel der flüssigen Partie war der SCB dem Siegtreffer näher. Dreieinhalb Minuten vor der 3. Sirene scheiterte Ramon Untersander im Powerplay am Pfosten. Alles stellte sich auf eine Overtime ein – bis die Bieler Finnen der Sache ein frühes Ende setzten.

Stimmen zum Spiel

Am Rande der Partie nahm Biels Sportchef Martin Steinegger Stellung zur Goalie-Situation in der kommenden Saison:

