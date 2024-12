Nach einem Ausbildungsjahr bei Västeras überzeugt Jan Dorthe in dieser Saison in der National League beim HC Fribourg-Gottéron.

Jan Dorthe gilt als eine der grössten Nachwuchshoffnungen im Schweizer Eishockey. Der 19-jährige Junioren-Internationale wurde beim HC Fribourg-Gottéron ausgebildet. Im Jahr 2023 entschied er sich für einen Wechsel nach Schweden. Dieser bei vielen Schweizern beliebte Weg führte ihn zu Västeras IK in die höchste Juniorenliga.

Die Intensität liegt immer bei 200 Prozent.

Diesen Schritt machte Dorthe, um von der guten schwedischen Ausbildung zu profitieren. «Besonders die Trainings sind intensiver, bei jedem Trainingsspiel wollen beide Mannschaften unbedingt gewinnen. Das Team, das verliert, erhält eine Bestrafung. Darum ist die Intensität immer bei 200 Prozent», beschreibt er seine Erfahrungen in Skandinavien.

Für das Juniorenteam von Västeras absolvierte Dorthe vergangene Saison 55 Spiele und kam dabei auf 20 Tore und 18 Assists. Zudem gelangte er auch in Västeras 1. Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse zu neun Einsätzen.

Dem Freiburger Lockruf gefolgt

Nach nur einer Saison kehrte Dorthe aber bereits wieder in die Schweiz zurück. Der Grund: Sein Stammklub Fribourg-Gottéron hatte angeklopft. «Ich habe ein gutes Angebot von Freiburg bekommen, das zu mir und auch zu ihnen passte.» Die Offerte habe er auch wegen seiner weiteren Entwicklung annehmen müssen. «Es wurde Zeit, dass ich den nächsten Schritt mache und mit den Erwachsenen spiele. Dafür ist Freiburg der richtige Ort.»

Nach der Rückkehr aus Schweden war für Dorthe eigentlich vorgesehen, zunächst beim Partnerteam Thurgau in der Swiss League zu spielen. In der Saisonvorbereitung bei den Freiburgern zeigte er allerdings derart gute Leistungen und erspielte sich so einen Stammplatz bei Gottéron. Inzwischen hat Dorthe 24 National-League-Matches (6 Skorerpunkte) und 5 Champions-Hockey-League-Partien (4 Tore) auf dem Buckel.

Grosses Lob von Trainer Emond

Freiburg-Trainer Patrick Emond hält sehr viel vom grossen Talent: «Er ist ein kompletter Spieler, besitzt viel Geschick in der Offensive, ist ein ausgewiesener Schlittschuhläufer und verfügt über ein gutes Gespür für das Spiel. Jan ist in der Lage, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gut zu spielen. Mit seinen Qualitäten fiel es ihm leicht, sich an unser Spiel anzupassen. Das ist bei einem Akteur seines Alters sehr selten.»

National League