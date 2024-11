Ein Doppelschlag im Startdrittel reichte Lausanne, um das Spitzenspiel in der National League gegen die ZSC Lions für sich zu entscheiden. David Sklenicka und Michael Hügli trafen innert 135 Sekunden und sorgten so schon nach knapp 12 Minuten für die Vorentscheidung.

Starker Pasche feiert 4. Shutout

Die Gastgeber waren im Duell der diesjährigen Playoff-Finalisten bis zur Spielhälfte das klar bessere Team (30:10 Schüsse aufs Tor), die Zürcher fanden erst danach richtig in die Partie. Der ZSC, der erstmals in dieser Saison mit 0:2 in Rückstand geraten war und wiederum auf Topskorer Derek Grant verzichten musste, hatte seine beste Phase vor der zweiten Pause. Doch Lausannes Goalie Kevin Pasche präsentierte sich in Höchstform und feierte mit 32 Paraden in seinem 14. Spiel bereits den vierten Shutout in dieser Saison – das ist Liga-Bestwert.

Legende: Dank Sieg im Topspiel neuer Leader Lausanne setzt sich gegen die ZSC Lions durch. Keystone/Jean-Christophe Bott

Mit dem Sieg haben die Waadtländer auch die Tabellenführung in der National League von den Lions übernommen. Allerdings hat Lausanne auch 2 Spiele mehr auf dem Konto als die Zürcher. Für die Lions war es nach zuvor 6 Siegen in Folge die erst 3. Niederlage in der laufenden Meisterschaft – die erste seit dem 18. Oktober, als der Meister das Zürcher Derby in Kloten 2:3 verlor.

Nächstes ZSC-Spitzenspiel am Freitag

Schon am Freitag wartet auf den Titelverteidiger mit dem Heimspiel gegen den HC Davos (6 Siege in Folge) das nächste Spitzenspiel. Derweil reist Lausanne nach Zug.