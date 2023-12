Legende: Enge Partie in Davos Langnaus Ramon Tanner (rechts) kontrolliert den Puck gegen Chris Egli. Roger Albrecht/Freshfocus

Das Siegtor für den HCD erzielte Stürmer Chris Egli bereits in der 35. Minute. Zuvor hatte Langnaus Sean Malone im Powerplay die nach 70 Sekunden erzielte Führung durch Verteidiger Dominik Egli ausgeglichen. Für beide war es das 4. Saisontor.

In der Schlussphase verpassten es die Bündner, in Überzahl den Sack vorzeitig zuzumachen, so dass die Emmentaler noch mit 6 Feldspielern den Ausgleich suchen konnten – allerdings vergeblich. HCD-Goalie Sandro Aeschlimann konnte in seinem 250. National-Spiel überzeugen.

HCD überholt Tigers

Mit dem dank 42:22 Torschüssen durchaus verdienten 3. Sieg im 3. Direktduell der Saison überholte Davos in der Tabelle den Gegner und liegt neu auf dem 9. Platz, 5 Punkte hinter einem direkten Playoff-Platz und mit einer Reserve von 7 Zählern auf das 11.-klassierte Biel. Zuletzt hatte der HCD mit nur 3 Siegen aus 10 Spielen eine schlechte Phase eingezogen.