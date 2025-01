Dank Tor in der Overtime: Lausanne feiert 7. Sieg in Folge

Lausanne ringt den EV Zug im einzigen Montagsspiel mit 2:1 nach Verlängerung nieder.

Tim Bozon gelingt der entscheidende Treffer in der 64. Minute.

Der Leader aus dem Waadtland feiert den 7. Sieg in Folge.

Gut möglich, dass die letzte Aktion von Zugs Daniel Vozenilek teamintern noch Konsequenzen hat. In der vorletzten Minute der Verlängerung vertändelte der EVZ-Topskorer die Scheibe im Drittel der Lausanner. Statt anschliessend konsequent zurückzuarbeiten, blieb der Tscheche erst stehen, dann begab er sich ohne Hast Richtung Spielerbank.

Die Lausanner stürmten nach vorne. Nach einem herrlichen Doppelpass erhielt Tim Bozon freie Schussbahn und bezwang Zugs Keeper Leonardo Genoni in der 4. Minute der Verlängerung zum 2:1.

Zug in Überzahl mit viel Unvermögen

Schon zuvor hatten sich die Gäste mit eigenem Unvermögen um einen möglichen Erfolg gebracht, obwohl ihnen der Start in die Partie dank eines Treffers von Lino Martschini nach 8 Minuten wunschgemäss geglückt war. Der wirblige Angreifer war von Mischa Geisser optimal lanciert worden und schloss alleine vor Lausanne-Torhüter Kevin Pasche erfolgreich ab.

Legende: Lausannes 1. Streich David Sklenicka trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Den Ausgleich kassierten die Zuger dann kurz vor Spielhälfte in Überzahl. Und als sich Lausanne kurz vor Ablauf des 2. Drittels gleich 2 kleine Strafen auf einmal leistete, durften die Zuger zu Beginn des 3. Abschnitts über 90 Sekunden 5 gegen 3 spielen – ohne zählbaren Erfolg.

8 Punkte Vorsprung

Überhaupt kam von den Zugern im letzten Drittel nicht mehr viel. 13:5 lautete das Schussverhältnis zugunsten des LHC, die Hausherren standen dem Sieg schon in der regulären Spielzeit deutlich näher. Doch es sollte bis in die Overtime dauern, ehe die Erfolgsserie des Tabellenführers aufrecht erhalten werden konnte (7 Siege in Folge). Der Vorsprung auf die zweitplatzierten ZSC Lions beträgt nun schon 8 Punkte, wobei die Zürcher 4 Spiele weniger ausgetragen haben.

Resultate