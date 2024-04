Legende: Verlieren verlernt? Die ZSC Lions behielten in den Playoffs einmal mehr die Oberhand. Freshfocus/Claudio Thoma

Die ZSC Lions gewinnen Spiel 1 im Playoff-Final gegen Lausanne mit 2:1.

Derek Grant erzielt das Game-Winning-Goal nach einem Solo über das gesamte Eisfeld.

Damit wahren die Zürcher ihre Ungeschlagenheit in den diesjährigen Playoffs.

Zentimeter fehlten Lausannes Damien Riat in der 22. Minute, um seine Farben mit 2 Längen in Führung zu bringen. Doch sein Handgelenkschuss landete nur an der Lattenoberkante.

Es war eine Phase, in welcher die Lions im eigenen Stadion mehr schwammen, als ihnen lieb sein konnte. Doch sie gingen nicht unter, obwohl Lausanne kurz darauf noch in Überzahl spielen konnte.

Weber und Grant drehen die Partie

Als die Lions unmittelbar danach selber im Powerplay antreten konnten, verschafften sie sich nicht nur eine Ruhepause. 6 Sekunden nach Ablauf der Strafe gegen Jiri Sekac traf Yannick Weber mit einem satten Slapshot von der blauen Linie zum 1:1-Ausgleich (29.).

3 Minuten später sorgte ZSC-Stürmer Derek Grant für das Highlight des Spiels. Mit einem Check eroberte er die Scheibe im eigenen Drittel, startete den Konter hinter der eigenen Torlinie und schloss sein Supersolo über die gesamte Eisfläche mit einem platzierten Handgelenkschuss zur Führung ab. So drehten die Lions die Partie, obwohl die Gäste zwischenzeitlich dem 2:0 näher gewesen waren als die Zürcher dem Ausgleich.

Riat der verhinderte Matchwinner

Schon zu Beginn hatten sich die Waadtländer keineswegs vor den favorisierten «Löwen» versteckt. Prompt belohnte sich der LHC für eine engagierte Leistung mit dem 1:0 durch Riat im Powerplay.

Der Führung war ein Fehler von ZSC-Verteidiger Christian Marti vorausgegangen, der den Puck ohne Not durchgleiten liess. Gut möglich, dass Riat zum Matchwinner avanciert wäre, hätte er zu Beginn des 2. Drittels etwas tiefer gezielt.

Hrubec hält am Ende dicht

Auch im letzten Abschnitt gab Lausanne nicht klein bei und zwang ZSC-Keeper Simon Hrubec zu mehreren Top-Paraden. Der Ausgleich wollte den Final-Neulingen aber nicht mehr gelingen – auch nicht in den letzten 2 Spielminuten, als die Lausanner das 2:2 ohne Torhüter, dafür mit einem Mann mehr anstrebten.

Damit bleiben die ZSC Lions auch im 9. Spiel in den diesjährigen Playoffs siegreich. Spiel 2 in der Finalserie findet am Donnerstag in Lausanne statt.