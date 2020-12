Legende: Schon wieder Bern muss in Quarantäne. Freshfocus

Zwei Mannschaftsmitglieder des SC Bern wurden mittels Schnelltest positiv auf Covid-19 getestet. Auf Anordnung des Kantonsarztamts befindet sich die gesamte Mannschaft vorsorglich in Quarantäne. Somit können die Berner am Freitag nicht zum Duell gegen Freiburg antreten. Die Partie wird verschoben.

Auch Cup-Halbfinal gefährdet

In der Zwischenzeit wurde das komplette Team auf Covid-19 getestet. Sobald die Resultate vorliegen, wird über weitere Massnahmen entschieden. Sollten die Berner für zehn Tage in Quarantäne müssen, könnten auch der Cup-Halbfinal am Dienstag gegen Genf-Servette sowie das Meisterschaftsspiel am Mittwoch bei den ZSC Lions nicht stattfinden.

Der SCB muss sich bereits zum zweiten Mal in Quarantäne begeben. Erstmals hatte es die Berner als letztes National-League-Team am 22. November getroffen.