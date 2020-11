Am Dienstag stehen 2 National-League-Partien an. Bern kämpft gegen die Baisse an, Lugano will den Schwung mitnehmen.

Legende: Hängende Köpfe an der Tagesordnung Der SC Bern befindet sich in der Krise. Keystone

Rapperswil-Jona - Bern: geht's endlich aufwärts?

«Ich bin selber ratlos. Es ist schwierig», sagte Eric Blum vom SCB nach der 1:2-Heimniederlage gegen die SCL Tigers am vergangenen Samstag. Es war der nächste Tiefpunkt eines ohnehin schon misslungenen Wochenendes. Tags zuvor versemmelten die Berner eine 3:0-Führung in Ambri.

Am Dienstag wollen die arg gebeutelten «Mutzen» in Rapperswil einen ersten Schritt aus der Krise machen. Nicht unbedingt das beste Pflaster, denn bei den Lakers hat der SCB die letzten 2 Partien verloren. Dazu zeigten die Rosenstädter jüngst ansprechende Leistungen: Auf ein 4:1 zu Hause gegen Freiburg folgte eine 3:4-Niederlage in Zug, wo man bis zur 51. Minute in Führung gelegen hatte.

Lugano - Freiburg: Tessiner im Höhenflug

Mit mehr Selbstvertrauen als der HC Lugano kann eine Equipe derzeit wohl kaum auftreten. Die Tessiner feierten ein 6-Punkte-Wochenende – beeindruckend war die Art und Weise. Bei den Tigers am Freitag benötigten die «Bianconeri» eine starke Minute, um im Schlussdrittel davonzuziehen. Im Derby gegen Ambri drehte man einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg, ebenfalls dank eines furiosen 3. Drittels. Dadurch hievten sich die Luganesi auf Platz 6 der Tabelle, nach Verlustpunkten liegen sie gar auf dem 3. Rang. Nun reist Fribourg-Gottéron in den Sottoceneri. Die Saanestädter, derzeit Dritter der National League, schlugen zuletzt Biel zuhause.