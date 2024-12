Legende: Powerplay-Torschützen unter sich Der Genfer Topskorer Sakari Manninen (links) und sein Davoser Pendant Adam Tambellini. Keystone/Martial Trezzini

Tabellenführer Davos feiert in der National League einen 2:1-Overtime-Erfolg in Genf.

Lausanne schlägt Biel dank 21 Paraden von Goalie Kevin Pasche mit 1:0.

Nach 4 Siegen in den letzten 4 Partien hat Genf-Servette in der National League wieder einmal verloren. 2 Tage nach dem 4:0-Erfolg in der Champions Hockey League gegen Bremerhaven mussten sich die Genfer dem HC Davos in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

National-League-Toptorschütze Matej Stransky war es, der nach 51 Sekunden in der Verlängerung den entscheidenden Treffer für den HCD erzielte. Kurz zuvor war eine Genfer Strafe abgelaufen. Für Stransky war es bereits das 17. Goal, für Passgeber Enzo Corvi der 17. Assist in dieser Saison.

Servette hatte in der 11. Minute im Powerplay durch Sakari Manninen den Führungstreffer erzielt. Die Davoser reagierten ebenfalls in Überzahl und ebenfalls durch den Topskorer: In der 44. Minute traf Adam Tambellini zum 1:1.

Ein Tor genügt Lausanne

Im anderen Donnerstagabendspiel in der Westschweiz bekamen die Zuschauer noch weniger Tore zu sehen. Der Lausanne HC schlug den EHC Biel mit 1:0 und beendete damit eine Serie von 3 Partien ohne Sieg. Den einzigen Treffer besorgte Lauri Pajuniemi nach 2 Minuten im Mitteldrittel. Lausanne-Keeper Kevin Pasche parierte alle 21 Bieler Schüsse und kam so zu seinem bereits 5. Shutout in dieser Spielzeit.

Resultate