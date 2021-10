Lausanne schlägt Genf-Servette im vorgezogenen Spiel der 21. National-League-Runde mit 3:2.

Den entscheidenden Treffer erzielt Jiri Sekac in der 59. Minute in Unterzahl.

Zuvor verspielen die Gäste eine 2:0-Führung.

Genf-Servette kommt in der National League weiter nicht auf Touren. Im Léman-Derby gegen Lausanne kassierte der Playoff-Finalist der Vorsaison die 9. Niederlage in den letzten 11 Partien.

Das Game-Winning-Goal für den Gast aus dem Waadtland erzielte Jiri Sekac rund 2 Minuten vor Spielende. In Unterzahl kam der Tscheche mit viel Speed in die gegnerische Zone und überlistete Gauthier Descloux im Genfer Tor mit einem satten Backhand-Schuss. Für die Genfer war es bereits der 8. (!) Shorthander, den sie in der laufenden Saison kassierten.

Lausanne startet fulminant

Der Gast aus Lausanne hatte den besseren Start in die Partie erwischt und ging durch den Ex-Genfer Guillaume Maillard 1:0 in Führung. Mit Cody Almond war ein eigener Mann für das Ende der Waadtländer Druckphase besorgt. Der Center wurde innerhalb von 2:21 Minuten gleich zweimal auf die Strafbank geschickt.

Sein Vergehen machte Almond zu Beginn des Mitteldrittels wieder gut. Nach perfekter Vorarbeit von Topskorer Christoph Bertschy musste der 32-Jährige, der 7 Jahre bei den Gastgebern unter Vertrag stand, nur noch einschieben.

2 Genfer Powerplay-Tore reichen nicht

Genf vermochte noch im Mittelabschnitt zu reagieren. In Überzahl traf Daniel Winnik mit seinem 13. Saisontor zum 1:2-Anschlusstreffer. Und nur 33 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels gelang Henrik Tömmernes – wiederum in Überzahl – der Ausgleich.

Lausanne gestand dem Heimteam im Schlussabschnitt noch drei weitere Überzahlsituationen zu. Die letzte sollte sich als spielentscheidend erweisen.