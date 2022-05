3:1 in «Belle» gegen den ZSC

Der EV Zug gewinnt das entscheidende 7. Spiel des Playoff-Finals gegen die ZSC Lions mit 3:1 und sichert sich den Meistertitel.

Nach dem 0:3-Rückstand in der Serie schafft der EVZ damit tatsächlich Historisches und jubelt über die Titelverteidigung.

Ein Doppelpack von Simion und ein Treffer von Herzog machen den Unterschied für die Zuger Freudenstürme.

Es schien undenkbar. 0:3-Rückstand im Playoff-Final, das hat in der National League noch nie ein Klub wieder aufgeholt. Doch der EV Zug hat Unmögliches möglich gemacht und feiert nun in der und um die Bossard Arena die Titelverteidigung. Die Zentralschweizer gewannen die «Belle» am Sonntag gegen die ZSC Lions mit 3:1.

Die Zürcher müssen sich nach dem verpassten 10. Meistertitel derweil viele Vorwürfe gefallen lassen. Vier Meisterpucks ungenutzt zu lassen, das dürfte das Team von Rikard Grönborg nicht so schnell vergessen.

EVZ eiskalt im Powerplay

Dabei hatte die Finalissima für den ZSC noch perfekt gestartet: Nach nur 62 Sekunden traf Justin Azevedo aus spitzem Winkel zum 1:0. Zuvor hatte sich Garrett Roe an der Bande gegen zwei Zuger durchgesetzt und mit viel Übersicht perfekt auf den Stürmer gespielt.

Das Team von Dan Tangnes liess sich von diesem Rückstand aber wie gewohnt nicht aus der Ruhe bringen und kam seinerseits zu Chancen. In der 9. Minute konnte Dario Simion alleine aufs Tor losziehen, zeigte sich jedoch zu wenig konsequent. Besser machte es der Zuger in der 18. Minute: Im ersten Powerplay der Partie spielte er einen cleveren Doppelpass mit Jan Kovar und versenkte zum verdienten Ausgleich.

Im 2. Drittel hatten die ZSC Lions die Vorteile auf ihrer Seite: Die «Löwen» verzeichneten mehr Chancen, unter anderem brachte Denis Hollenstein die Zuger mit einem Pfostenschuss ins Schwitzen (28.). Doch ähnlich wie in Spiel 6 konnten sie daraus keinen Profit schlagen – im Gegenteil.

Denn im 2. Powerplay folgte das 2. Tor der Zuger: Diesmal war Fabrice Herzog mit einem perfekten Schuss in den Winkel erfolgreich (34., siehe Video oben).

ZSC kämpft erfolglos

Bis zur Schlusssirene kämpften die ZSC Lions um den Ausgleich, um ihre Chance auf den Titel. Die Spieler konnten sich wenig vorwerfen lassen, doch EVZ-Goalie Leonardo Genoni hielt gegen Chris Baltisberger (51.), Azevedo (57.) und Co. seinen Kasten dicht.

So war es kurz vor Schluss der Qualifikationssieger, der für den Schlusspunkt sorgte: Simion traf ins leere Tor zum 3:1 und liess die Bossard Arena bereits explodieren. Der 3. Meistertitel nach 1998 und 2021 wurde doch noch Tatsache. Undenkbar ist bei den Zugern nichts.