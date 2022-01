Lausanne schlägt Genf-Servette im einzigen Spiel der 42. National-League-Runde zuhause mit 3:1.

Francis Paré (17.) und Tim Bozon (40.) profitieren bei ihren Toren von Genfer Eigenfehlern.

Damit überholt Lausanne Genf-Servette wieder und rückt auf Rang 8 vor.

24 Stunden nachdem Genf-Servette dank einem 4:3-Sieg gegen Ambri den 9. Platz von Lausanne eroberte, muss es diesen gleich wieder abtreten. Dass die Genfer im 10. Spiel unter Trainer Jan Cadieux zum erst 2. Mal ohne Punkte blieben, hatte sich der Playoff-Finalist der Vorsaison in erster Linie selber zuzuschreiben. Den ersten beiden Gegentreffern ging nämlich jeweils ein Fehler eines Genfer voraus.

Nyffelers Abpraller, Vatanens Fehlpass

In der 17. Minute liess Dominic Nyffeler im Genfer Tor in Unterzahl einen Abschluss von Martin Gernat nach vorne abprallen. Francis Paré hatte aus nächster Nähe keine Mühe in seinem zweiten Spiel im Lausanne-Dress seinen ersten Treffer zu erzielen.

35 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts musste sich Nyffeler ein zweites Mal geschlagen geben. Den Treffer von Tim Bozon hatte Verteidiger Sami Vatanen mit einem kapitalen Fehlpass gleich selber eingeleitet. Der Finne spedierte die Scheibe hinter dem eigenen Tor zu Bozon, der nach einem Doppelpass mit Fabian Heldner auf 2:0 erhöhte.

Schwaches Genfer Powerplay

Chancen zum zwischenzeitlichen Ausgleich hätte der Gast aus Genf im Mitteldrittel zur Genüge gehabt, nahmen innert 10 Minuten doch 4 Lausanner auf der Strafbank Platz. Die «Calvinstädter» liessen aber sämtliche Überzahlsituationen – darunter 51 Sekunden lang 5 gegen 3 – ungenutzt verstreichen.

Die 5. Überzahl nutzte der Gast aus Genf im letzten Drittel dann doch noch zum Anschlusstreffer. Dem 1:2 von Tyler Moy, der einen Abschluss von Roger Karrer ablenkte, liess das Cadieux-Team aber kein weiteres Tor mehr folgen. Weil auf der anderen Seite Gernat (59.) kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor für die endgültige Entscheidung sorgte, musste der Gast aus Genf nach zuvor 5 Siegen in Serie wieder einmal als Verlierer vom Eis.