Legende: Jubel nach dem Ausgleich Beim SC Bern. KEYSTONE/Anthony Anex

Der SC Bern gewinnt Spiel 4 der Playoff-Viertelfinalserie gegen den EHC Biel mit 3:2 und gleicht in der Serie zum 2:2 aus.

Entscheidender Mann beim SC Bern ist Simon Moser, der sich als Doppeltorschütze auszeichnen kann.

In einer diszipliniert geführten Partie gibt es insgesamt nur drei Strafen (1x Bern, 2x Biel).

Im anderen Playoff-Viertelfinalspiel des Abends schlägt Lugano Genf-Servette mit 2:1 nach Verlängerung.

Nach 4 Spielen ist in der Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem SC Bern und dem EHC Biel wieder alles offen. Nachdem die Seeländer die ersten beiden Duelle gewonnen hatten und so auf 2:0 stellen konnten, antworteten die Berner nun ihrerseits mit dem 2. Sieg in Folge. In der vollen Arena durften die Hauptstädter einen 3:2-Sieg bejubeln.

Entscheidend für den Berner Sieg waren auch die einzigen beiden Strafen, die sich der EHC Biel in dieser Partie abholte. In der 55. Minute gelang Fabio Hofer der 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. So leitete er vermeintlich noch die Schlussoffensive ein. Jäh gestoppt wurde diese allerdings von einer Team-Strafe eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene, weil die Bieler zu viele Spieler auf dem Eis hatten. In Überzahl brachte Bern die knappe Führung über die Zeit.

Powerplay-Tor für Bern

Bereits die erste Strafe für Biel, die sich Noah Schneeberger für ein Halten abgeholt hatte, sollte Einfluss aufs Spiel haben. Im Powerplay zogen die Berner ihr zielstrebiges Spiel auf und kamen dank eines abgelenkten Versuchs von Dominik Kahun zum 2:1 (37.). Es war die verdiente Führung für die Berner nach einer Leistungssteigerung.

Zuvor hatte der SCB postwendend auf den Rückstand reagiert. Luca Cunti hatte nach 22 Minuten und 5 Sekunden für Biel getroffen, nur 22 Sekunden später war die Partie bereits wieder ausgeglichen. Simon Moser reagierte am schnellsten und verwertete einen Abpraller von Harri Säteri zu seinem ersten Treffer.

Audio Vermin: «Die Art und Weise, wie wir spielen, gefällt mir sehr gut» 02:52 min Bild: KEYSTONE/Marcel Bieri abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

In der 46. Minute war es dann erneut Moser, der für den nächsten Treffer verantwortlich war. Mit einer starken Einzelaktion spielte er sich durch und verwertete mit einem Handgelenkschuss in die rechte Ecke.

Am Freitag geht's weiter

Erneut erhalten die Teams nun 3 Tage Pause, bevor am Freitag Spiel 5 in der Viertelfinal-Serie ansteht. Will Biel zuhause Berns Sieg Nummer 3 verhindern, muss eine Leistungssteigerung her.