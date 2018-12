Der Meister siegt beim 3:2 n.V. gegen Freiburg erstmals nach 3 Niederlagen in Serie wieder.

Pettersson schiesst die Lions in die Verlängerung und dort auch noch zum Sieg.

Wie ruhig die Weihnachtszeit beim Meister wird, ist schwierig abzuschätzen. Der Trainerstuhl von Serge Aubin dürfte noch immer wackeln. Auf Rang 10 wurde das Jahr abgeschlossen. Und: Am 29. Dezember ist es genau ein Jahr her, als die Lions den damaligen Trainer Hans Wallson entliessen. Die Zürcher waren zu diesem Zeitpunkt auf Platz 7 gelegen.

Immerhin gab es im letzten Spiel des Jahres 2 Punkte – in extremis: 31 Sekunden vor Schluss glich Fredrik Pettersson im Powerplay (doppelte Überzahl) aus und rettete die Lions in die Overtime. Nach 2 Minuten in der Verlängerung schoss der Schwede den Meister nach einer tollen Kombination auch noch zum 1. Sieg seit dem 7. Dezember.

Wenig Erbauliches zu sehen

Den Zuschauern im ausverkauften Hallenstadion wurde vor allem Kampf und wenig Spielfluss geboten. Den beiden formschwachen Teams war die Verunsicherung anzumerken.

Kevin Klein (10.) hatte das Skore im Powerplay eröffnet, Jim Slater (19.) konnte mittels Ablenker noch im 1. Drittel ausgleichen. In der Folge waren es eher die Gäste, die zu besseren Chancen kamen. Die 2:1-Führung durch Jonas Holos (47.) war verdient. Der Meister taumelte einer weiteren, der 4. Niederlage in Serie, entgegen. Doch dann kam der Auftritt von Pettersson.

Der Ausfall von Sprunger

Die Freiburger kassierten die 8. Niederlage aus den letzten 10 Spielen, die Talfahrt geht weiter. Die Reserve auf den Trennstrich beträgt bei 2 Mehrspielen 2 Punkte. Schmerzen könnte Freiburg zudem noch der Ausfall von Julien Sprunger: Der Stürmer wurde in der 11. Minute von Reto Schäppi gecheckt und konnte nicht mehr weiterspielen.

