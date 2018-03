Schäppi schiesst die ZSC Lions in den Halbfinal

Die ZSC Lions gewinnen Spiel 5 mit 3:2 n.V. und eliminieren den Qualifikations-Zweiten Zug mit 4:1.

Reto Schäppi schiesst den entscheidenden Treffer in der 10. Minute der Verlängerung.

Im Halbfinal treffen die Lions auf Quali-Sieger Bern.

Der goldene Treffer gelang Reto Schäppi nach einem Puckverlust der Zuger in der Offensivzone. Nach einem schönen Pass von Marco Miranda von hinter der Torlinie fackelte der Nationalstürmer keine Sekunde und traf mit einem platzierten Slapshot.

Die reguläre Spielzeit war zuvor dramatisch verlaufen. Dominic Lammer brachte den EVZ in der 17. Minute kurz nach Ablauf eines Powerplays in Führung. 5 weitere kleine Strafen der Lions liessen die Hausherren ungenutzt.

Ganz anders der ZSC, der bereits seine 2. Chance in Überzahl zum Ausgleich durch Chris Baltisberger nutzte. Und nur 20 Sekunden später machte der Ex-Zuger Fabrice Herzog die schnelle Wende perfekt (40.).

Fehlentscheidung im 3. Drittel?

Im 3. Drittel wog die Partie hin und her. Erst ereignete sich eine strittige Szene vor dem Zuger Tor: Schiedsrichter Stefan Eichmann entschied auf Torhüter-Behinderung. Die ZSC Lions monierten hingegen nicht zu Unrecht auf Penalty, was auch SRF-Experte Mario Rottaris im Studio so sah. Kurz darauf gelang Nolan Diem aus spitzem Winkel der Ausgleich, wobei der Schuss nicht unhaltbar aussah. Im Endeffekt sorgte aber Schäppi dafür, dass die Szene zuvor für keine Diskussionen mehr sorgen wird.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.03.2018, 20:10 Uhr.