Legende: Machte mit seinem Doppelpack den Unterschied Jason Fuchs, hier nach dem Siegtreffer. Freshfocus/Andy Mueller

So schnell kann es im Eishockey gehen: Eben läuft Grégory Hofmann in der Verlängerung alleine auf Lausanne-Torhüter Connor Hughes los und scheitert knapp. Auf der Gegenseite taucht Jason Fuchs plötzlich frei vor Luca Hollenstein auf. Er machte es besser als Hofmann, erzielt das 3:2 und beendet die Partie mit einem präzisen Hocheckschuss.

Frühe Führung und schneller Doppelpack

Die Partie hatte ganz nach dem Gusto der rund 7'000 Fans in der Bossard Arena begonnen, Hofmann hatte den EVZ bereits in der 1. Spielminute in Führung gebracht. Dies in seinem ersten Spiel nach rund zweieinhalbmonatiger Verletzungspause. Doch die Führung verspielte der EVZ leichtfertig. Zwei folgenschwere Puckverluste im eigenen Drittel innert gerade Mal 20 Sekunden drehten die Partie zu Gunsten der Gäste.

Lange konnten die Gäste den ihren knappen Vorsprung verwalten, nicht zuletzt wegen des harmlosen Zuger Powerplays. Vier Mal durften die Zuger in Überzahl agieren, brachten den Ausgleich aber nicht zustande. Bis in die 51. Minute, als Allenspach im Slot vergessen ging und ausglich. Dieses 2:2 beflügelte die Zuger, doch Lausanne hielt hinten dicht.