Der HC Lugano setzt sich in Lausanne nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Lugano dreht Partie in Lausanne

Legende: Feierten den 2. Sieg in Folge Die Spieler vom HC Lugano. Pascal Müller/ freshfocus

Lugano gewann seine erste Verlängerung überhaupt in der laufenden Saison und dadurch das Keller-Duell beim Vorletzten Lausanne mit 3:2. Santeri Alatalo erzielte das Siegtor nach 92 Sekunden der Overtime.

Lugano machte im Mitteldrittel mit Powerplay-Toren durch den Kanadier Brett Connolly und den Amerikaner Mark Arcobello einen 0:2-Rückstand wett. Für Arcobello war das 2:2 zwar erst das fünfte Saisontor, aber bereits das vierte davon in Überzahl.

Für Lausanne hatten Ken Jäger mit seiner vierten Skore-Eröffnung in der National League sowie Damien Riat für die 2:0-Führung gesorgt. Knapp eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit besassen die Tessiner durch Giovanni Morini noch die Möglichkeit zu einem Dreipunkte-Gewinn.

Ward-Einstand missglückt

Das Duell zwischen dem 12. Lugano und dem 13. Lausanne war auch ein Aufeinandertreffen zwischen Luganos Jungtrainer Luca Gianinazzi (29) und dem gut doppelt so alten, früheren Stanley-Cup-Gewinner Geoff Ward (60). Der Kanadier feierte am Mittwoch seinen Einstand in der National League.