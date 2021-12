Schliessen 04:16 Video Davos – ZSC Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen 04:15 Video Langnau – Bern Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen 02:35 Video Ajoie – Biel Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Nach 3 Niederlagen siegen die Zürcher beim Gastspiel in Davos klar 5:1. John Quenneville zeichnet sich als doppelter Torschütze aus.

Der SC Bern liegt im «Tatzenderby» in Langnau 2 Minuten vor Schluss zurück, kann aber doch noch mit 3:2 n.V. gewinnen.

Ajoie unterliegt Biel mit 1:4 und kassiert die 9. Niederlage in Folge.

Davos – ZSC Lions 1:5

Die ZSC Lions finden dank einem 5:1-Auswärtssieg bei einem desolaten HC Davos nach 3 Niederlagen in Serie zum Siegen zurück und halten den Anschluss an das Top-Quintett der National League. Die Zürcher schufen die Differenz im Davoser Eisstadion bereits im ersten Abschnitt. Kyen Sopa sowie Sven Andrighetto in Unterzahl sorgten mit «Breakaways» aus dem Lehrbuch für die ersten Treffer. Maxime Noreau erhöhte vor der 2. Sirene. Im letzten Drittel brachte John Quenneville den HCD mit einem Doppelschlag innert 57 Sekunden endgültig zu Fall. Andres Ambühl gelang lediglich der Ehrentreffer. Ein Beweis des schwachen Auftritts der Bündner ist das Schussverhältnis, das zum Schluss mit 12:37 zu Gunsten der Zürcher ausfiel.

SCL Tigers – Bern 2:3 n.V.

Nach 6 Niederlagen in «Tatzenderbys» haben die SCL Tigers im kantonsinternen Duell gegen den SC Bern den ersten Sieg seit längerer Zeit nur knapp verpasst. Ramon Untersander entwischte nach 25 Sekunden in der Verlängerung in der heimischen Ilfishalle und netzte zum Sieg des SCB ein. Larri Leeger hatte in der 47. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für Langnau erzielt, doch Dominik Kahun erzwang 2 Minuten vor Ende der Partie dank einem Energieanfall und dem Ausgleich die Verlängerung. Im Mitteldrittel hatte Anthony Huguenin (33.) den Rückstand durch Berns Simon Moser (22.) ausgeglichen.

Ajoie – Biel 1:4

Das grosse Problem von Ajoie ist die Defensive. Die 8 Niederlagen, die die Jurassier seit dem 13. November und einem 3:1 gegen Davos angesammelt hatten, gründen grösstenteils auf den 45 Toren, die sie in jener Zeitspanne kassierten. Gegen Biel funktionierte die Defensive nicht allzu schlecht, aber es haperte in der Offensive. Nach 25 Minuten und Bieler Toren durch Elvis Schläpfer und Toni Rajala war das Kraut in Pruntrut praktisch bereits wieder gegessen. Schlusslicht Ajoie gelang erst in der 48. Minute der erste Treffer. Die Hoffnungen auf einen Sieg machte Michael Hügli in der 52. Minute wieder zunichte. Ajoie kassierte die 9. Pleite de suite. Biel verbleibt mit den 3 Punkten im Spitzenquintett.