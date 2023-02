In der National League kommt Zug gegen Freiburg zu einem eminent wichtigen 4:2-Erfolg.

Dank diesem Sieg überholt der EVZ in der Tabelle die «Drachen» und steht auf einem Playoffplatz.

In den anderen beiden Dienstagsspielen gewinnen sowohl Ambri als auch Lausanne nach Rückstand mit 3:2.

Durch den Sieg Ambris ist klar, dass die SCL Tigers Ajoie in die Playouts begleiten.

Zug – Freiburg 4:2

Es stand viel auf dem Spiel in Zug. Der EVZ nahm das Direktduell mit Fribourg-Gottéron auf Rang 7 und mit zwei Punkten Rückstand auf die Saanestädter in Angriff. Das Ziel war klar: Mit einem «Dreier» die Freiburger überholen und zwei Runden vor Quali-Schluss endlich wieder auf einem Playoffplatz stehen. Das Unterfangen gelang, kostete aber viele Nerven.

Bei Spielmitte hatten die Zuger bereits wie die sicheren Sieger ausgesehen. Dank Toren von Sven Senteler (10.), Carter Camper (27.) und 40 Sekunden später einer glücklichen «Bogenlampe» durch Tobias Geisser führten der Meister mit 3:0. Doch damit weckten sie die «Drachen». Freiburg war nun das bessere Team, stellte noch vor der 2. Pause auf 2:3 und verpasste im Schlussdrittel mehrfach den Ausgleich knapp. Dieser fiel bis zum Ende nicht mehr und nach Sentelers 2. Treffer eine Sekunde vor der Schlusssirene war die 4. Freiburger Niederlage im 4. Direktduell Tatsache. Nun ist Gottéron auf Zuger Schützenhilfe angewiesen, will man den Umweg über die Pre-Playoffs vermeiden.

Davos – Ambri-Piotta 2:3

Ambri-Piotta hat auch zwei Runden vor Quali-Schluss noch intakte Chancen auf einen Platz in den Pre-Playoffs. Die Leventiner lagen in Davos nach dem Startdrittel mit 0:2 im Hintertreffen, zeigten danach aber – nicht zum 1. Mal in dieser Saison – ein grosses Comeback. Kurz vor Spielmitte erzielte Michael Spacek das 1:2. Und mit einem Doppelschlag in der 56. und 58. Minute sorgte Filip Chlapik für den totalen Umschwung.

Das Restprogramm im Playoff-Kampf Box aufklappen Box zuklappen 6. Zug (76): Genf (h), Lausanne (a)

7. Freiburg (75): Ajoie (a), SCL Tigers (h)

8. Lausanne (71): Biel (a), Zug (h)

9. Kloten (68): Lakers (h), Davos (a)

10. Bern (68): SCL Tigers (a), ZSC Lions (h)

11. Lugano (68): Ambri (a), Biel (h)

12. Ambri (65): Lugano (h), Lakers (a)

Ambri (12.) liegt nun nur noch zwei Punkte hinter dem Trio Kloten (9.), Bern (10.) und Lugano (11.). Gleichzeitig vergrösserte sich der Abstand auf Rang 13 auf sechs Punkte. Weil Ambri alle vier Spiele gegen die SCL Tigers gewonnen hat, ist klar, dass die Emmentaler gegen Ajoie die Playouts (ab 14. März) bestreiten.

Lausanne – Lakers 3:2

Lausanne feierte gegen die Lakers einen wichtigen Erfolg. Einerseits haben die Waadtländer noch minime Chancen auf Platz 6, andererseits gehen sie mit einem Polster von drei Punkten auf Lugano (11.) in die letzten beiden Runden. Nach dem 1. Drittel führten die Gäste aus St. Gallen mit 2:0, nach 26 Spielminuten hiess es bereits 2:2. Lausanner Matchwinner war Robin Kovacs, der in der 49. Minute mit seinem 13. Saisontreffer den Lausanner Erfolg sicherstellte.

So geht es weiter

Am Donnerstag und Samstag stehen zum Abschluss der Qualifikation mit dem 51. respektive 52. Spieltag noch zwei Vollrunden an. Es stehen nicht weniger als der letzte Platz in den Top 6 sowie die vier Pre-Playoff-Plätze auf dem Spiel.