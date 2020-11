Zug muss in eine 10-tägige Quarantäne. Die nächsten 3 Spiele gegen Bern, Lausanne und Ambri müssen verschoben werden.

Weiteres National-League-Team in Quarantäne: Corona-Fall beim EVZ

Mit dem EV Zug muss sich nach dem HC Davos ein weiteres Team der National League in Quarantäne begeben. Nachdem bei den Zentralschweizern ein Mannschaftmitglied positiv auf Covid-19 getestet worden war und weitere Mannschaftsmitglieder Symptome aufwiesen, schickte der Zuger Kantonsarzt die gesamte Mannschaft am Samstag in eine 10-tägige Quarantäne.

Damit müssen die nächsten 3 Partien der Zuger gegen den SC Bern vom Samstag, gegen Lausanne (27. November) und gegen den HC Ambri-Piotta (28. November) verschoben werden. Wann die Partien nachgeholt werden, ist noch nicht klar. Schon die Partie vom Freitagabend hatte der EVZ nicht austragen können: Gegner Lugano war es wegen des gesperrten Gotthard-Tunnels nicht möglich gewesen, rechtzeitig in die Zentralschweiz zu reisen.