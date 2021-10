Schon am Samstag können die Freiburger den Rekord des Teams um Bykow/Chomutow aus der Saison 1991/92 einstellen.

In der Saison 1991/92 wirbelten Slawa Bykow und Andrej Chomutow durch die Schweizer Eishallen. Sie führten Gottéron zu einer Serie von 9 Siegen in Folge ohne Punktverlust. «Wir waren in einem Flow, stellten uns gar keine Fragen und schauten einfach, wie weit es geht», erinnert sich der damalige Gottéron-Captain Christian Hofstetter (heute Sportdirektor beim Weltverband IIHF).

Andere Gefühle an diese Begegnungen hat Christian Weber, der damals für die ZSC Lions spielte und bisweilen Bykows direkter Gegenspieler beim Bully war. «Sie kreisten so lange, bis wir nicht mehr mitkamen, und dann trafen sie. Wir versuchten alles, sie zu stoppen, fanden aber keine Lösung», sagt der heutige SRF-Eishockey-Experte.

Fällt der Rekord bald?

Am Samstag hat die heutige Freiburger Equipe in Pruntrut die Chance, mit dem 9. Sieg in Folge den 30-jährigen Klubrekord zu egalisieren. «Es würde mich sehr treffen, wenn unser Rekord übertroffen wird», sagt Ex-Captain Hofstetter scherzhaft.

«Im Ernst: Ich hoffe sehr, dass sie das durchziehen und weiter erfolgreich sind.» Sein Rat an die heutige Generation: «Nicht an die Serie denken, das Positive aus dem letzten Spiel ziehen und nichts ändern.»