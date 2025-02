Legende: Feiern Doppeltorschütze Sven Andrighetto Die ZSC-Spieler nach dessen Traumtor zum 4:0. Keystone/Till Bürgy

Der ZSC schlägt Ajoie in der National League zu Hause mit 4:0.

Sven Andrighetto als Doppeltorschütze (16./42.) und Torhüter Simon Hrubec ragen bei den Gastgebern hervor.

Wie beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Zürich in dieser Saison ging der ZSC früh im 3. Drittel mit 4:0 in Führung. Im Oktober hatten die Jurassier dann zum furiosen Comeback angesetzt und dem haushohen Favoriten noch einen Punkt abgenommen.

Dieses Mal war der wunderschöne Slapshot von Sven Andrighetto aus dem Lauf (42.) gleichbedeutend mit dem Endstand. Torhüter Simon Hrubec parierte alle 21 Schüsse auf sein Tor und bejubelte den 2. Shutout der Saison.

Mit ganz unterschiedlichen – und überraschenden – Vorzeichen waren die beiden Mannschaften ins Spiel gegangen: Der ZSC war nach 3 Niederlagen am Stück auf der Suche nach seiner Form, die Gäste aus Pruntrut strotzten nach 3 Siegen in Serie vor Selbstvertrauen.

ZSC nimmt das Schlusslicht von Anfang an ernst

Die Partie entwickelte sich aber wie erwartet. Denis Malgin brachte die Zürcher in der 12. Minute in Führung. Rund 4 Minuten später konnte Andrighetto die sehr magere ZSC-Powerplay-Bilanz etwas aufpolieren. Das Überzahlspiel des Meisters bleibt aber das schwächste der Liga.

Die Weichen auf Sieg stellten die Gastgeber nach 50 Sekunden im Mitteldrittel. Jesper Fröden durfte sich zum 13. Mal in dieser Saison in die Torschützenliste eintragen lassen. Kevin Bozon hatte nach einem langen Breakaway (26.) die beste Gelegenheit, für die Gäste zu verkürzen, doch er scheiterte an Hrubec. Trotz je 2 Powerplays blieb es bis zur 2. Pause beim 3:0.

So geht es weiter

Für beide Teams geht es in der Liga am Freitag weiter. Ajoie empfängt Davos, der ZSC Fribourg-Gottéron. Für die Lions steht am kommenden Dienstag mit dem Champions-Hockey-League-Final (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei) in der heimischen Arena ein erster Saison-Höhepunkt an.

National League