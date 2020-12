Die ZSC Lions gewinnen das National-League-Spiel der 26. Runde auswärts gegen die SCL Tigers mit 4:1.

Für die Zürcher ist es bereits der 8. Meisterschaftserfolg in Serie.

Während die Lions wieder die Tabellenspitze übernehmen, verpassen es die Langnauer, die rote Laterne an den SCB weiterzureichen.

50 Minuten machten die kriselnden Langnauer fast alles richtig. Als Christian Marti und Johan Morant wegen hohen Stöcken innert 67 Sekunden gleich 6 Strafminuten kassierten, schien alles angerichtet für den überraschenden Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten.

Doch die Tigers liessen die doppelte Überzahl ungenutzt verstreichen. Auf der anderen Seite machten es die Gäste besser. Der ZSC-Amerikaner Garrett Roe (52.) erzielte das entscheidende Tor für die Zürcher in Unterzahl.

Er profitierte von einem Abpraller beim ansonsten starken Goalie Ivars Punnenovs (43 Paraden), der einen Schuss von Sven Andrighetto nicht festhalten konnte. Andrighetto sorgte danach mit zwei weiteren Toren für die endgültige Entscheidung.

Tigers kleben am Tabellenende

Nach 3 klar verlorenen Heimspielen mit jeweils 5 Gegentoren stand die SCL-Hintermannschaft diesmal solider als zuletzt. Ab dem zweiten Drittel schnürten die wenig inspiriert gestarteten Zürcher die Hausherren aber immer stärker in der Defensive ein.

So verloren die Langnauer innerhalb einer Woche das 4. Heimspiel mit insgesamt 4:19 Toren und kleben am Ende der Tabelle fest. Mit einem Sieg hätten die Tigers die rote Laterne an den SCB abgetreten.