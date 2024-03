Legende: Die halbe Miete Tino Kessler lässt sich von seinen Teamkollegen nach dem 1:0 feiern. Keystone/TI-Press

Der EHC Biel schlägt in der 2. Runde des Play-In Ambri im Rückspiel auswärts mit 4:2 (Hinspiel 1:1) und steht damit in den Playoff-Viertelfinals der National League.

Die Seeländer sind vor allem im 1. Drittel überlegen und spielen sich eine frühe 2:0-Führung heraus.

Im Playoff-Viertelfinal trifft Biel auf Quali-Gewinner ZSC Lions. Die Serie startet am Samstagabend in Zürich.

Der HC Ambri-Piotta muss weiter auf die erste Playoff-Qualifikation seit der Saison 2018/19 warten. Die Equipe von Luca Cereda konnte seine gute Ausgangslage nach dem 1:1 im Hinspiel nicht ausnützen und unterlag vor eigenem Anhang mit 2:4. Damit verlor Ambri die zweite Play-In-Serie in Folge. In der vergangenen Woche hatte man bereits im Tessiner Derby gegen den HC Lugano den Kürzeren gezogen.

Biel auf der anderen Seite setzte sich nach dem Sieg über Titelverteidiger Genf-Servette auch gegen die Leventiner durch und steht im Viertelfinal, wo der Gegner ZSC Lions heisst. Diese Affiche gab es letztmals 2023 in den Playoffs. Damals deklassierte ein überlegener EHCB die Zürcher im Halbfinal gleich mit 4:0 Siegen.

Auf los geht's los

Biel verdiente sich die Playoff-Qualifikation vor allem dank einem starken Startdrittel. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und kamen bereits in den ersten 3 Spielminuten zu hochkarätigen Chancen. Die ersten beiden Tore liessen denn auch nicht lange auf sich warten: In der 9. Minute eröffnete Timo Kessler das Skore. Danach dauerte es bloss 41 Sekunden, ehe Elvis Schläpfer nach einer herrlichen Kombination auf 2:0 für die Bieler erhöhte. Ambri spielte in dieser Phase defensiv viel zu fahrig.

Die beste Phase hatten die Leventiner zwischen der 21. und der 30. Minute, als auch das 1:2 durch einen Shorthander von Eric Landry fiel (25.). In der 34. Minute stellte Gaëtan Haas mit einem Ablenker wieder auf 3:1 für Biel.

Im Schlussdrittel tat sich Ambri lange schwer, brachte aber durch einen glücklichen Treffer von Laurent Dauphin die Spannung noch einmal zurück (54.). Mike Künzle knickte jedoch mit seinem «Empty-Netter» sämtliche Tessiner Hoffnungen.