In den Playoff-Viertelfinals der National League holen die Bieler in Bern dank eines 4:2-Sieges das Break und führen in der Serie mit 2:0.

Mit 3 Toren innert knapp 4 Minuten legen die Seeländer im Startdrittel den Grundstein für den Erfolg.

In der 2. National-League-Partie vom Donnerstag gelingt dem HC Lugano ein 2:0-Heimsieg gegen Genf-Servette.

Was wäre gewesen, hätte Berns Benjamin Baumgartner in der 29. Minute getroffen? Es wäre der Treffer zum 3:3-Ausgleich gewesen und hätte der 2. Playoff-Viertelfinal-Partie gegen Biel wohl einen ganz anderen Lauf beschert. Doch statt in den Maschen landete der Abschluss des Österreichers, der alleine vor dem Bieler Tor zum Schussversuch kam, an der Latte.

Hofer eiskalt

Gehäusefrust statt Ausgleichsjubel: Der SCB konnte sich in einem unterhaltsamen Mitteldrittel nicht belohnen. Im Gegenteil: 4 Minuten vor der 2. Pause erhöhte Fabio Hofer für das Gästeteam in der PostFinance Arena auf 4:2. Just in jenem Moment, in dem die «Mutzen» nach überstandener Unterzahl wieder komplett waren, erzielte Hofer völlig freistehend den 4. Bieler Treffer.

Audio Hofer: «Sind ruhig geblieben und haben verdient gewonnen» 00:55 min Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Es sollte das letzte Tor dieser Partie gewesen sein. Denn die Berner suchten zwar im Schlussdrittel noch einmal den Weg nach vorne, zeigten sich offensiv aber zu harmlos, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Erst kurz vor Schluss kamen noch Emotionen ins Spiel, die nach einigen Nettigkeiten in den Spielausschlüssen von Berns Chris DiDomenico und Biels Ramon Tanner endeten.

Blitzstart des SCB

Dabei hatte die Partie für den SC Bern vor eigenem Anhang besser nicht beginnen können. Bereits nach 80 Sekunden musste Biels Schlussmann Harri Säteri hinter sich greifen. DiDomenico stellte einmal mehr seine Skorerqualitäten unter Beweis und stocherte das Hartgummi zum 1:0 über die Linie.

Doch Antti Törmänens Mannen hatten die perfekte Antwort parat. Innert knapp 4 Minuten erhöhten die Bieler auf 3:1:

14. Minute: Toni Rajala läuft über die rechte Seite in die gegnerische Zone und erwischt mit einem Handgelenkschuss Philip Wüthrich im Berner Tor.

Toni Rajala läuft über die rechte Seite in die gegnerische Zone und erwischt mit einem Handgelenkschuss Philip Wüthrich im Berner Tor. 15. Minute: Noah Schneeberger behauptet an der blauen Linie die Scheibe, läuft zur Mitte und zieht ab. Mike Künzle leistet vor dem SCB-Tor gute Arbeit und nimmt Wüthrich die Sicht, sodass der Berner Torhüter gegen den Schuss von Schneeberger nichts ausrichten kann.

Noah Schneeberger behauptet an der blauen Linie die Scheibe, läuft zur Mitte und zieht ab. Mike Künzle leistet vor dem SCB-Tor gute Arbeit und nimmt Wüthrich die Sicht, sodass der Berner Torhüter gegen den Schuss von Schneeberger nichts ausrichten kann. 18. Minute: Tino Kessler lenkt einen Schuss von Yannick Rathgeb entscheidend ab und trifft zum 3:1.

Noch vor der 1. Pause gelang dem SCB der Anschlusstreffer durch Ramon Untersander. Am Ende brachte dieser den «Mutzen» aber nichts mehr. Die Seeländer fuhren den 2. Sieg souverän ein und schaffen in Bern das Break. Die 3. Partie dieser Serie steht am Samstagabend auf dem Programm.