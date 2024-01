Der EHC Biel hat im vierten Anlauf erstmals in dieser Saison das «kleine» Berner Derby gegen die SCL Tigers gewonnen.

Legende: Vertrag verlängert und Tor geschossen Es läuft bei Damien Brunner. Keystone/Marcel Bieri

Der EHC Biel legte vor heimischen Anhang einen Blitzstart hin. Nach 273 Sekunden lagen die Seeländer gegen die Tigers dank Damien Brunner (2.) und Jérémie Bärtschi (5.) mit 2:0 in Front. Brunner hatte am Sonntag seinen Vertrag bei den Bielern bis 2025 verlängert. Nach dem 3:0 durch Gaëtan Haas in der 32. Minute schien die Partie zu Gunsten des letztjährigen Playoff-Finalisten entschieden.

Doublette von Lapinskis

Doch die Emmentaler steckten nicht auf und fanden dank Oskars Lapinskis (43./46.) zurück in die Partie. Der Lette traf zu Beginn des dritten Drittels innert drei Minuten zweimal. In der Schlussphase drückte Langnau auf den Ausgleich, ehe Alexander Jakowenko das verlassene Tigers-Gehäuse traf.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie müssen die Tigers wieder einmal als Verlierer vom Eis und verpassen die Chance, die Lücke zu den Bielern und den Playoff-Plätzen zu verkleinern. Biel rückt derweil dank des vierten Sieges in den letzten fünf Spielen auf Rang 8 vor.