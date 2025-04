Lausanne verkürzt dank eines 4:2-Siegs in Spiel 3 auf 1:2 in der Finalserie der National League gegen die ZSC Lions.

Gefeierter Mann auf Lausanner Seite ist Théo Rochette mit einem Dreierpack.

Spiel 4 findet am kommenden Dienstag in Zürich statt.

Man muss nicht lange suchen, um den Matchwinner der 3. Finalpartie zwischen Lausanne und den ZSC Lions zu finden. Der Waadtländer Angreifer Théo Rochette glänzte mit einem Hattrick und entschied die Partie so beinahe im Alleingang.

So fielen die Treffer:

9. Minute: Bredan Perlini zieht von der blauen Linie ab, ZSC-Keeper Simon Hrubec kann die Scheibe nach einem Abpraller von der Bande hinter dem Tor nicht behändigen. Rochette ist zur Stelle und staubt ab zum 1:0.

Bredan Perlini zieht von der blauen Linie ab, ZSC-Keeper Simon Hrubec kann die Scheibe nach einem Abpraller von der Bande hinter dem Tor nicht behändigen. Rochette ist zur Stelle und staubt ab zum 1:0. 40. Minute: Die ZSC Lions spielen im Powerplay. Rochette fängt einen Querpass von Mikko Lehtonen im eigenen Drittel ab und kann alleine auf Hrubec losziehen. Der 23-Jährige versenkt eiskalt zum 2:1 – Shorthander.

Die ZSC Lions spielen im Powerplay. Rochette fängt einen Querpass von Mikko Lehtonen im eigenen Drittel ab und kann alleine auf Hrubec losziehen. Der 23-Jährige versenkt eiskalt zum 2:1 – Shorthander. 47. Minute: Dieses Mal sind die Lausanner in Überzahl. Kahun gewinnt das Bully, der Puck kommt zu Rochette, der abzieht und Hrubec zum dritten Mal bezwingt – 3:2.

Legende: Treffsicher Théo Rochette schoss sein Team dreimal in Führung. Keystone/CYRIL ZINGARO

Dreimal brachte Rochette sein Team also in Führung, doch die Lions hätten beinahe zum 3. Mal ausgleichen können. Erst spielte Derek Grant seinen Sturmkollegen Rudolfs Balcers herrlich frei. Dieser hatte LHC-Keeper Kevin Pasche schon umkurvt, doch Verteidiger David Sklenicka konnte den Puck gerade noch mit dem Schlittschuh entscheidend ablenken (50.).

Danach passte erneut Grant auf Vinzenz Rohrer, der direkt abzog, seinen Schuss aber vom reaktionsschnellen Pasche abgewehrt sah (56.).

Lions bremsen sich selber aus

In der Schlussphase verhinderten die Lions eine mögliche Aufholjagd gleich selber. Erst musste Nicolas Baechler für ein Beinstellen auf die Strafbank (58). Anschliessend verlor Grant die Nerven. Er hatte eine Scheibe in Baseball-Manier aus dem eigenen Drittel geklärt und dafür eine Strafe wegen Spielverzögerung kassiert. Dies konnte der Kanadier nicht nachvollziehen, rastete aus und wurde mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Feld gestellt.

In der hitzigen Schlussphase erhielten auch noch Dean Kukan und Damien Riat 10 Minuten sowie Sven Andrighetto eine Matchstrafe, weil er sich lautstark bei den Schiedsrichtern beschwert hatte.

In doppelter Unterzahl war die Partie für die Lions gelaufen. Perlini lenkte in der 59. Minute einen Schuss von Andrea Glauser zum Endstand von 4:2 ins Netz.

3 Mal Aluminium

Zuvor waren die Gäste den Lausannern ebenbürtig gewesen. Erst war es Denis Malgin gewesen, der nach 36 Minuten zum 1:1 hatte ausgleichen können.

Der formstarke Center traf aus zentraler Position nach Vorarbeit von Jesper Frödén. Malgin war – wie zwei weitere Zürcher – im 1. Drittel noch an der Torumrandung gescheitert. Captain Patrick Geering brachte sein Team zu Beginn des 3. Drittels ein 2. Mal zurück in die Partie (42.).

Lausanne kriegt noch ein weiteres Heimspiel

Weil aber Rochette einen Sahnetag einzog, reichte es nicht mehr zur Wende. Für Rochette war es bereits der 2. Hattrick in diesen Playoffs, gleiches war ihm schon in Spiel 3 im Viertelfinal gegen die SCL Tigers gelungen. Mit 11 Treffern führt er die Torschützen-Liste in den Playoffs an.

Die Lausanner werden also sicher noch ein weiteres Heimspiel bestreiten können. Spiel 4 findet am kommenden Dienstag in Zürich statt.

Die Stimmen zum Spiel

Resultate