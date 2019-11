Cunti belohnt Biel in der Verlängerung

Der EHC Biel hält dank einem 4:3-Sieg n.V. beim EV Zug Anschluss an Leader ZSC Lions.

Luca Cunti entscheidet das Spiel 40 Sekunden vor Ablauf der Overtime mit seinem 4. Saisontreffer.

In den ersten 10 Minuten fallen 5 Tore.

Ein über weite Strecken aktiveres Biel holte sich in der Zuger Bossard Arena den Extrapunkt: Luca Cunti entwischte kurz vor Schluss und erwischte Zug-Goalie Luca Hollenstein mit einem Schuss unter die Latte. Es war dies der erste Overtime-Treffer in der Karriere des 30-Jährigen.

Die Zuger hätten allerdings zuvor bereits zweimal die Entscheidung herbeiführen können: Wenige Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit scheiterte Yannick-Lennart Albrecht aus kurzer Distanz am hervorragend reagierenden Jonas Hiller, in der Overtime parierte der Biel-Goalie gegen Grégory Hofmann mirakulös.

Zug «nutzt» Unterzahl

Bis knapp über Spielhälfte hatten die Bieler 5 Mal in Überzahl antreten können, während sie sich selber straffrei hielten. Es war aber dennoch Zug, das mit einem «Special Team» traf: Dario Simion profitierte von einem groben Aussetzer von Stürmer David Ullström und markierte den Shorthander zum zwischenzeitlichen 3:3.

In furiosen ersten 10 Minuten fielen gleich 5 Tore. Raphael Diaz und Livio Langenegger mit seinem ersten NL-Treffer brachten die Zuger zweimal in Führung, Biel konnte aber jeweils postwendend reagieren. Biel-Topskorer Toni Rajala schloss den Torreigen in der 10. Minute zum 3:2 und der erstmaligen Führung für die Seeländer ab.

In der Tabelle verteidigt Biel seinen 2. Platz und liegt neu nur noch 3 Punkte hinter Leader ZSC Lions. Zug überholt dank dem 1 Punkt das zuvor fünftplatzierte Lausanne.

Fey fällt aus Der EHC Biel muss 2 bis 3 Wochen auf Kevin Fey verzichten. Der Verteidiger hatte sich im Cupspiel gegen die SCL Tigers (4:3) eine Verletzung an der Hand zugezogen.

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 23.11.19, 23:15 Uhr