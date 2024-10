Mit der Schlusssirene wurde Berns Romain Loeffel beim Stand von 3:3 für ein Beinstellen auf die Strafbank geschickt. Die Strafe sollte den SCB um den Zusatzpunkt bringen. Die Gäste aus Biel nutzten in der Verlängerung die Überzahl aus und sicherten sich den 3. Sieg in Folge.

Zum Matchwinner avancierte Topskorer Toni Rajala, der die Scheibe mit einem platzierten Schuss im Tor versenkte. Der SC Bern punktete zwar auch im 6. Heimspiel der Saison, verpasst es aber, punktemässig mit Leader ZSC gleichzuziehen.

Legende: Muss die Scheibe aus dem Tor fischen SCB-Torhüter Adam Reideborn. (Urs Lindt/freshfocus

Säteri rettet Biel

In der regulären Spielzeit waren sämtliche Tore in der ersten halben Stunde gefallen. Auf den Führungstreffer durch Yanick Sablatnig (3.) reagierten die Bieler noch in derselben Spielminute in der Person von Lias Andersson. In der 8. Minute traf Anton Lindholm zur erneuten Führung für den SCB. Für den 29-jährigen Schweden war es nicht nur das erste Tor der Saison, sondern auch der erste Treffer ausserhalb seiner Heimat.

Mit einem Doppelschlag durch Jérôme Bachofner (23.) und Luca Cunti (27.) drehten die Gäste aus dem Seeland die Partie zu ihren Gunsten. In Überzahl stellte Tristan Scherwey den Gleichstand wieder her (31.). Im Schlussabschnitt waren die Hausherren näher am Siegtreffer. Ein glänzend aufgelegter Harri Säteri im Bieler Tor hielt sein Team aber im Spiel.