Im Kampf um die Playoff-Plätze könnten die Würfel bereits in der vorletzten Runde der National League fallen. Das sind die Szenarien.

Ist am Freitag bereits alles entschieden?

Legende: Wen erwischt es? Bern könnte am Freitagabend als Teilnehmer der Klassierungsrunde feststehen. Keystone

Für Freiburg, Lausanne, Lugano und Bern geht es in den verbleibenden 2 Spielen der Qualifikation um alles. Klar ist, dass eine der 4 noch involvierten Mannschaften über die Klinge springen muss.

Die besten Karten im Ringen um einen der 3 freien Playoff-Plätze haben Freiburg und Lausanne. Ihr Polster auf den Strich beträgt 6 Punkte.

Die Ausgangslage am Strich 6. Freiburg

72

7. Lausanne

72 8. Lugano

66 9. Bern

66

Damit ist klar, dass den beiden Westschweizer Klubs ein Punktgewinn am Freitag definitiv zur Playoff-Qualifikation reicht.

Freitag, Bern - Freiburg: Holen die Saanestädter gegen den SCB einen Punkt, kommen sie in der Tabelle auf 73 Punkte und können sowohl von Lugano wie auch Bern nicht mehr überholt werden.

Holen die Saanestädter gegen den SCB einen Punkt, kommen sie in der Tabelle auf 73 Punkte und können sowohl von Lugano wie auch Bern nicht mehr überholt werden. Freitag, Genf - Lausanne: Gleiches gilt auch für die Waadtländer. Auch sie können mit einem Punktgewinn gegen Genf nicht mehr unter den Strich fallen.

Für Bern spielt am Freitagabend der Ausgang der Partie zwischen den Lakers und Lugano eine Rolle. Unterliegt der SCB den Freiburgern nämlich nach 60 Minuten, und die Tessiner fahren gleichzeitig beim Schlusslicht in Rapperswil 3 Punkte ein, verpasst Bern die Playoffs. Lugano käme dann auf 69 Punkte, während der Meister auf 66 sitzenbliebe.

Zwar könnte Bern im abschliessenden Spiel (gegen Lausanne) ebenfalls noch auf 69 Punkte kommen, die Tessiner blieben aufgrund der besseren Bilanz aus den Direktbegegnungen aber vor den «Mutzen» klassiert.

Lugano - Bern: Direktbegegnungen Datum Resultat 24.09.19

Lugano - Bern 4:2

18.10.19 Bern - Lugano 2:5

05.01.20 Bern - Lugano 2:5

22.02.20 Lugano - Bern 0:6



Es könnte noch kompliziert werden

Sollten am Freitag nicht alle Entscheidungen fallen, könnte es am Samstagabend zu einem speziellen Szenario kommen: Nach Abschluss der letzten Runde ist es nämlich möglich, dass alle vier noch involvierten Teams auf 72 Punkte kommen.

Gewinnen Bern und Lugano ihre letzten beiden Partien nach 60 Minuten und verlieren Freiburg und Lausanne zweimal in der regulären Spielzeit, hätte das Quartett nach 50 Runden jeweils 72 Punkte auf dem Konto. Weil in den jeweiligen Direktbegegnungen der 4 Teams untereinander Lausanne am wenigsten Punkte gesammelt hätte, würden die Waadtländer die Playoffs verpassen.

Konstellation 4 Teams mit 72 Punkten Team

Punkte 1. Freiburg 21 2. Bern

19

3. Lugano 17 4. Lausanne 15

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 25.02.2020, 22:25 Uhr