Djuse-Geschenke genügen nicht: 8. Tigers-Pleite in Serie

Rapperswil-Jona gewinnt das einzige Montagsspiel der 40. NL-Runde zuhause gegen Langnau 5:3.

Roman Cervenka führt für die St. Galler die Entscheidung herbei, merzt so zwei schwere Patzer von Teamkollege Emil Djuse aus und steigt zum alleinigen Liga-Topskorer auf.

Einen Tag nach der Entlassung von Trainer Jason O'Leary kassieren die SCL Tigers die 8. Niederlage in Folge.

Am Ende war es wieder einmal der Topskorer: Erst glich Roman Cervenka (52.) zum 3:3 aus, dann bereitete er den Rapperswiler Siegtreffer durch Nathan Vouardoux (55.) vor. Für Cervenka war es der 14. Saisontreffer und der 33. Assist, womit er Jesper Olofsson hinter sich liess. Ausgerechnet das Treffen der produktiv besten Spieler der Liga verpasste der Schwede in Diensten Langnaus verletzungsbedingt. Er musste dann auch unbeteiligt beobachten, wie Igor Jelovac zum 5:3-Schlussresultat ins leere Tor traf.

Blitzstart und Geschenke von Djuse

Von Abtasten hatten beide Equipen in Rapperswil wenig gehalten. Nico Dünner brachte die Gastgeber schon nach 109 Sekunden in Führung, Langnaus Keijo Weibel glich eine Minute später zum 1:1 aus. Harri Pesonen hatte herrlich mit einem Zuspiel durch die Beine vorbereitet.

Dann war Emil Djuse, der den Führungstreffer noch vorbereitet hatte, gleich zu Beginn des Mitteldrittels in Geberlaune. Erst vertändelte er die Scheibe neben dem eigenen Tor, dann konnte er selbige in Überzahl nicht kontrollieren. Die Folge: Jules Sturny (21.) und Pesonen mit dem Shorthander (25.) erhöhten auf 3:1 für Langnau.

Die Lakers und die Tigers legen schnell los
Djuse unterlaufen zwei unglaubliche Patzer

Auch unter Sarault geschlagen

Nando Eggenberger konnte nur 7 Minuten später in Überzahl – Alexandre Grenier hatte wegen eines Stockstichs seine Strafminuten 3 bis 6 gesammelt – auf 2:3 verkürzen. Und spätestens nach dem Auftritt von Cervenka waren die Djuse-Geschenke vergessen. Die Rosenstädter sind so dem Spitzen-Duo Freiburg und Zug weiter im Nacken.

Am anderen Ende der Gefühlsskala befindet man sich im Emmental. Am Sonntagmorgen hatten die SCL Tigers nach 7 Niederlagen in Serie Cheftrainer Jason O'Leary entlassen. Unter Yves Sarault, der die Equipe bis Saisonende übernimmt, gelang den Langnauern somit zumindest resultatmässig keine Reaktion.

Sarault: «Müssen das Niveau über ein ganzes Spiel halten können»

Auf den letzten Pre-Playoff-Rang 10 fehlen bereits 14 Zähler. Und unwillkürlich gelangt man zur Frage: Wie wollen die Tigers zum Gewinnen zurückfinden, wenn selbst solche Geschenke nicht genügen?