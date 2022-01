Schliessen 03:00 Video ZSC Lions – Bern Aus Sport-Clip vom 09.01.2022. abspielen 02:32 Video Biel – Ambri Aus Sport-Clip vom 09.01.2022. abspielen

In den beiden Sonntagspartien der National League küren sich mit den ZSC Lions und dem EHC Biel die Heimteams zum Sieger.

Im Zürcher Hallenstadion feiern die Gastgeber einen hart umkämpften 4:3-Erfolg über den SC Bern.

Biel bekundet beim 4:0 über Ambri-Piotta keine Mühe mit formschwachen Leventinern.

ZSC Lions - Bern 4:3

Vor den Augen von Nationaltrainer Patrick Fischer feiern die ZSC Lions den 5. Sieg in Folge. Doch das 4:3 über den SCB mussten sich die Zürcher hart erkämpfen. Dabei war der Gastgeber dank zwei Treffern von Chris Baltisberger (5./13.) in Überzahl optimal gestartet. Dann aber zogen sich die Zürcher zu fest aus dem Spielgeschehen zurück, was die Hauptstädter auszunutzen wussten: Zuerst war es Christian Thomas (17.), der nach einem Solo verkürzte, ehe Mika Henauer im Doppelpass mit Dominik Kahun den Ausgleich markierte.

So waren die Berner plötzlich zurück in einem Spiel, dessen Anfangsphase sie verschlafen hatten. In der Folge mussten sie sich nach einem Fehler im Aufbauspiel aber erneut vorwerfen lassen, das Spiel wieder aus der Hand zu geben. Garrett Roe (51.) war Nutzniesser, Denis Malgin sorgte sieben Minuten später für die Entscheidung. Der 3:4-Anschlusstreffer von Thomas eine Minute vor der Schlusssirene kam aus Berner Sicht zu spät.

Biel - Ambri 4:0

Die Schlüsselszene in Biel ereignete sich 8 Sekunden nach Wiederbeginn im letzten Drittel. Nach gewonnenem Bully zog Biel-Topskorer Toni Rajala selbst los und bezwang Damiano Ciaccio im Ambri-Tor mit einem satten Slapshot. Bereits im 1. Drittel war es der Finne in Diensten der Seeländer, der mit einer schönen Einzelleistung seinem Mitspieler Michael Hügli die Führung nach einem Abstauber ermöglichte.

Mit dem 2. Tor war den Leventinern der Zahn gezogen, die den Gastgeber in einer intensiven Partie lediglich zum Ende des Anfangsdrittels in Bedrängnis gebracht hatten. Ein Doppelschlag von Mike Künzle (54./57.) kurz vor der Schlusssirene besiegelte das Schicksal der Gäste. Nach einem Abstauber traf Künzle kurz vor der Schlusssirene auch noch sehenswert per Direktabnahme zum Schlussresultat.