Lugano siegt in Bern – Biel in den Playoffs

Legende: Behielten das bessere Ende für sich Die Luganesi konnten in Bern jubeln. Keystone/Peter Klaunzer

Der HC Lugano bezwingt den SC Bern in der 47. Runde der National League auswärts 2:1 n.P.

Der EHC Biel setzt sich bei Aufsteiger Kloten mit 6:2 durch und ist fix in den Playoffs.

Bern – Lugano 1:2 n.P.

Der HC Lugano hat einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs gefeiert. Dank dem Erfolg nach Penaltyschiessen in Bern rückten die Tessiner auf Rang 9 vor, die Reserve auf Platz 11 beträgt 2 Punkte. Entscheidenen Anteil am Gewinn der 2 Punkte hatten Lugano-Keeper Niklas Schlegel und Topskorer Markus Granlund. Schlegel wehrte in 65 Minuten 35 Schüsse ab und liess sich auch im Shootout nicht bezwingen. Granlund war der einzige erfolgreiche Penaltyschütze. In der regulären Spielzeit hatte Giovanni Morini die Luganesi in Führung gebracht (22.), Oscar Lindberg glich im Powerplay aus (37.).

Kloten – Biel 2:6

Der EHC Biel ist als zweites Team nach Genf-Servette fix für die Playoffs qualifiziert. Die Seeländer sind nach dem klaren Sieg in Kloten in den verbleibenden Runden nicht mehr aus den Top 6 zu verdrängen. Gegen den Aufsteiger sorgten die Bieler früh für klare Verhältnisse. Nach 2:13 Minuten führten sie dank Toren von Luca Hischier und Ramon Tanner. Bis zur ersten Pause bauten die Gäste die Führung auf 5:0 aus. Toni Rajala und Mike Künzle mit einem Doppelpack waren erfolgreich. Eric Faille konnte für die Klotener mit 2 Toren immerhin noch Resultatkosmetik betreiben. Für den Schlusspunkt sorgte dann aber Biels Jesper Olofsson.