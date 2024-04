Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Für den ersten Treffer verantwortlich Andrea Glauser. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Lausanne gewinnt Spiel 4 im Playoff-Final gegen die ZSC Lions zuhause verdient mit 5:2.

Das Heimteam muss nach dem Anschlusstreffer im Mitteldrittel nur kurz zittern.

Damit ist die Final-Serie wieder ausgeglichen, es steht 2:2.

Im zweiten Drittel war plötzlich Feuer in der Partie. Zuerst verkürzte Rudolfs Balcers ziemlich aus dem Nichts auf 1:2 aus Sicht der ZSC Lions (32.). Doch nur zwei Minuten später stellte das Heimteam den Zweitore-Vorsprung wieder her. Tim Bozon erwischte Simon Hrubec in der nahen Ecke, der dabei nicht sonderlich gut aussah.

Doch mit ihrem ersten Treffer waren die ZSC Lions in der Partie angekommen. Die Zürcher suchten das 2:3. Sven Andrighetto traf den Pfosten (36.). Und eine goldene Möglichkeit auf den erneuten Anschluss bot sich ihnen noch im Mitteldrittel. Zwei Lausanner wanderten auf die Strafbank – in doppelter Überzahl brachten die Gäste jedoch keinen Treffer zustande. Und nachdem Denis Hollenstein bei 5 gegen 4 ebenfalls auf die Strafbank wanderte, war diese Chance wieder vertan.

Powerplay führt zum Erfolg

Im Schlussdrittel waren es dann wieder die Lausanner, die jubeln durften. Nach einer 2+2-Minutenstrafe gegen Denis Malgin, der Ex-Lausanner hatte seinen Gegenspieler mit dem Stock im Gesicht getroffen, war Jiri Sekac mit dem 4:1 für die Vorentscheidung besorgt (51.).

Zwar traf Hollenstein zwei Minuten vor dem Ende noch zum 2:4, doch die Hoffnung auf die wundersame Wende wurde mit dem 5:2 kurz vor Schluss durch Cody Almond direkt wieder im Keim erstickt.

Lausanne zu Beginn stark

Bis Spielhälfte hatte Lausanne das Spiel dominiert und lag verdient mit zwei Längen in Front. Andrea Glauser hatte das Skore in der 14. Minute eröffnet. Nach einem schön ausgespielten Konter konnte er aus zentraler Position einnetzen.

Und in der 25. Minute doppelte Lausanne nach. Robin Kovacs erzielte aus spitzem Winkel das 2:0. Die Lausanner waren bis dahin das überlegene Team gewesen und liessen hinten auch wenig zu. So war der Sieg auch über die gesamten 60 Minuten gesehen verdient.

Spiel 5 im Playoff-Final findet am Donnerstag in Zürich statt. Wer dann gewinnt, erspielt sich die ersten Meister-Pucks.