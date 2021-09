Der Lausanne HC gewinnt in der 7. Runde der National League in Freiburg mit 5:2.

Für die Entscheidung sorgen die Waadtländer im Mitteldrittel mit 3 Treffern innert 156 Sekunden.

In den weiteren Partien vom Dienstag fahren Bern, Biel, Rapperswil, Langnau und Lugano ebenfalls Siege ein.

Es war ein überzeugender Auftritt, den die Lausanner am Dienstagabend in Freiburg ablieferten. Mit 2 Punkten aus 4 Spielen als Tabellenschlusslicht in die Saanestadt angereist, stellten die Waadtländer gegen Gottéron ihr grosses Potenzial deutlich unter Beweis.

Bereits im 1. Drittel stellten die Lausanner das Heimteam mit aufsässigem Spiel immer wieder vor Probleme. Für den Führungstreffer zeichneten dann aber die Freiburger verantwortlich. In Überzahl bezwang Julien Sprunger Goalie Tobias Stephan (12.). Den schnellen Ausgleichstreffer für Lausanne konnte Reto Berra mit einer starken Parade erst verhindern, musste sich dann aber wenig später von Damien Riat doch noch bezwingen lassen (14.).

00:09 Video Berra glänzt mit «Big Save» Aus Sport-Clip vom 21.09.2021. abspielen

Die Vorentscheidung führte die Mannschaft von Coach John Fust kurz vor Spielhälfte innert 156 Sekunden herbei:

Mit einem abgelenkten Handgelenkschuss erwischt Ken Jäger Berra. 29. Minute: In Unterzahl entwischt Christoph Bertschy und ist ebenfalls mit einem Handgelenkschuss erfolgreich.

00:57 Video Lausanne innert 156 Sekunden vom 1:1 zum 4:1 Aus Sport-Clip vom 21.09.2021. abspielen

Im Schlussdrittel flammte bei den Heimfans in der BCF-Arena noch einmal kurz Hoffnung auf. Sprunger verkürzte in der 48. Minute auf 2:4. Doch die Lausanner liessen sich nicht aus der Ruhe bringen und stellten 2 Minuten später den 3-Tore-Vorsprung durch Jason Fuchs wieder her. Auf diesen neuerlichen Rückschlag konnten die Freiburger nicht mehr reagieren.

01:07 Video Fust: «Wir wurden endlich für unsere Arbeit belohnt» Aus Sport-Clip vom 21.09.2021. abspielen

Dank dem 1. Vollerfolg in dieser Saison geben die Waadtländer die rote Laterne an Ajoie ab und belegen neu den 12. Rang. Fribourg-Gottéron zieht derweil die 4. Niederlage in Folge ein. Weiter geht es für beide Teams am Freitag: Lausanne empfängt den HC Davos, die Saanestädter sind zu Gast in Genf.