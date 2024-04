5:2-Sieg in Spiel 1 gegen Zug

Legende: War gleich dreimal erfolgreich Lions-Topskorer Derek Grant (links) bezwingt Leonardo Genoni. Freshfocus/Claudio Thoma

Die ZSC Lions siegen gegen Zug mit 5:2 und gehen in der Playoff-Halbfinal-Serie mit 1:0 in Führung.

Die Zürcher führen die Entscheidung in einer 5-minütigen Überzahl herbei, in welcher sie 3 Mal erfolgreich sind.

ZSC-Topskorer Derek Grant glänzt mit 3 Toren.

Im 2. Halbfinal schlägt Freiburg Lausanne zum Auftakt mit 2:1.

Es war eine hässliche Szene, die zurecht hart sanktioniert wurde. Zugs Verteidiger Niklas Hansson traf Zürichs Sven Andrighetto mit dem Stock zwischen den Beinen. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene nochmals auf Video an und entschieden, den Schweden vorzeitig unter die Dusche zu schicken.

Die folgende 5-minütige Überzahl nutzte das Heimteam zu 3 Toren und zog von 1:1 auf 4:1 davon. Erst traf Topskorer Derek Grant völlig freistehend, kurz nachdem Zugs Lukas Bengtsson einen möglichen Shorthander vergeben hatte.

Dann erhöhte Denis Malgin nach einer missglückten Abwehraktion von Nico Gross, ehe erneut Grant mit einem Ablenker nach einem Schuss von Kukan erfolgreich war. Bei allen 3 Treffern durfte sich «Opfer» Andrighetto einen Assist gutschreiben lassen. Das Team mit dem besten Powerplay in den Playoffs hatte eindrücklich seine Muskeln spielen lassen.

Zug mit Start nach Mass

Nach dem 1:4 räumte Leonardo Genoni nach 4 Gegentoren in 6 Minuten und einer Fangquote von 76,47 Prozent seinen Kasten. Luca Hollenstein übernahm den Platz zwischen den Pfosten. Bemerkenswert: Seit dem Wechsel von Bern nach Zug im Sommer 2019 hatte Genoni noch keine Playoff-Minute verpasst.

Dabei hatte die Partie für Hansson und die Zuger vielversprechend begonnen. Der Verteidiger war im Powerplay mit einem platzierten Handgelenkschuss erfolgreich (15.). Die Führung durfte als schmeichelhaft bezeichnet werden, hatten die ZSC Lions zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal die Torumrandung getroffen (Malgin 4./Dario Trutmann 11.).

Die Führung hielt bis kurz nach Spielmitte, ehe Rudolfs Balcers nach einem sehenswerten Doppelpass mit Malgin zum 1:1 traf (32.) und die grosse Wende einleitete.

Grant mit Hattrick

Ein Erfolgserlebnis konnten die Gäste noch verbuchen. Doch wer dachte, dass das 2:4 von Bengtsson knapp 7 Sekunden vor Ende des 2. Drittels den Gästen nochmals Auftrieb geben würde, wurde im 3. Abschnitt schnell eines Besseren belehrt.

Grant stellte mittels Abstauber den alten 3-Tore-Vorsprung wieder her (42.) und avancierte mit seinem 3. Treffer des Abends endgültig zum Matchwinner. In 5 Playoff-Spielen hat der Kanadier nun schon 7 Tore erzielt.

Während die ZSC Lions in Spiel 1 ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, darf man bei Zug auf die Reaktion gespannt sein. Spiel 2 findet am Mittwochabend in der Zuger Bossard Arena statt.