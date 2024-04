5:3 gegen den ZSC in Spiel 6

Lausanne schlägt den ZSC im 6. Finalspiel mit 5:3 und erzwingt damit eine «Belle» – die 3. im Playoff-Final in Serie.

Im Mitteldrittel stellen die Waadtländer innert knapp 10 Minuten von 1:0 auf 5:0, Damien Riat glänzt als Doppelpacker.

Die ZSC Lions wachen zu spät auf, können im letzten Drittel nur noch verkürzen.

Zum 3. Mal nacheinander dürfen sich die Eishockey-Fans – zumindest die neutralen – auf ein alles entscheidendes 7. Finalspiel freuen. Denn Lausanne bezwang die ZSC Lions in Spiel 6 mit 5:3 und sorgte somit für eine weitere Final-«Belle», die am Dienstag in Zürich stattfinden wird.

Späte ZSC-Reaktion

Dass es am Schluss doch noch ein bisschen spannend wurde, lag an den ZSC Lions und an Lausanne gleichermassen. Einerseits reagierten die Zürcher zu spät auf ein inferiores Mitteldrittel, andererseits schien sich Lausanne nach 40 Minuten seiner Sache schon zu sicher zu sein.

Beim Stand von 0:5 hatte Chris Baltisberger 22 Sekunden vor der 2. Drittelspause erst den scheinbaren Ehrentreffer für den ZSC erzielt. Im Schlussdrittel trafen dann plötzlich auch noch Dean Kukan (43.) und Denis Malgin in Überzahl (49.). Obwohl sich die Gäste in den letzten 20 Minuten nochmals aufbäumten, war die bis in die 39. Minute eingehandelte Hypothek letztlich zu gross. Lausanne brachte das 5:3 über die Zeit.

Lausanner Feuerwerk

Nach dem aus LHC-Sicht sehr ernüchternden 0:3 am Donnerstag hatte sich ein solcher Heimsieg nicht wirklich angedeutet. Allerdings ist die Lausanner Heimstärke mittlerweile bekannt. Die letzte Niederlage in der Vaudoise Arena datiert vom 27. März und ereignete sich im Playoff-Viertelfinal gegen Davos.

Schon nach 4 Minuten hatte Antti Suomela das Heimteam im Powerplay und mit seinem Premierentor im Final in Front gebracht. Ab dann und besonders nach dem 2:0 durch Damien Riat (27.) wurde Lausanne vom Publikum zum am Schluss verdienten Sieg getragen. So wie am letzten Donnerstag die Swiss Life Arena zum Tollhaus geworden war, bebte nun die Heimstätte von Lausanne – vor allem im Mitteldrittel.

Legende: Ekstase pur Die Lausanner haben allen Grund zum Feiern. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Dort brannte die Mannschaft von Trainer Geoff Ward ein regelrechtes Feuerwerk ab, zerlegte die ZSC Lions nach allen Regeln der Kunst. Nati-Stürmer Riat machte in der 27. Minute den Anfang mit dem 2:0. Wenig später folgten die Tore von Cody Almond (33.), Jason Fuchs (35.) und erneut Riat (39.), der am Schluss zum besten Spieler ausgezeichnet wurde.

«Belle» am Dienstag

Es hätte für die Zürcher gar noch schlimmer kommen können: Ein 2. Tor von Fuchs in der 37. Minute war wegen einer Torhüterbehinderung aberkannt worden. Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Eis stand ZSC-Goalie Simon Hrubec, der nach dem 0:4 Robin Zumbühl Platz gemacht hatte. Der 25-Jährige, der letztmals am 2. März zum Einsatz gekommen war, blieb nur knapp 5 Minuten ohne Gegentor.

Immerhin war das Team von Marc Crawford mit Zumbühl zwischen den Pfosten noch zu einer Reaktion imstande. Dies und der Umstand, dass Spiel 7 wieder in Zürich stattfinden wird, dürfte dem ZSC Mut machen für das Finalspiel.