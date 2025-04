Legende: Feiern einen verdienten Heimsieg Die ZSC Lions. Freshfocus/Claudio Thoma

Die ZSC Lions gewinnen Spiel 5 im Playoff-Halbfinal gegen Davos 3:0 und gehen in der Serie mit 3:2 in Führung.

Damit gewinnt in diesem Duell auch im 5. Aufeinandertreffen das Heimteam.

In der anderen Halbfinal-Serie wendet Lausanne das Out gegen Gottéron vorerst ab.

Die Defensive der ZSC Lions vor heimischem Publikum in diesen Playoffs verdient Anerkennung. Im Viertelfinal gegen Kloten kassierten die Stadtzürcher in drei Heimspielen lediglich drei Gegentore – und in den ersten beiden gegen Davos nur deren zwei, wovon eines ein Eigentor war. Aus eigener Kraft hatten die Bündner vor Spiel 5 am Samstag nur zum Auftakt in die Serie getroffen, als sie schon 0:5 in Rückstand gelegen hatten.

Dabei blieb es auch am Dienstag. Der HCD konnte ZSC-Goalie Simon Hrubec nicht bezwingen und unterlag den Lions mit 0:3. Die Zürcher feierten im 3. Heimspiel in diesem Halbfinal damit den 3. Sieg und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Für Hrubec war es ausserdem der erste Shutout.

Zürich spätestens nach dem 1:0 überlegen

Der Sieg der ZSC Lions geht nicht nur angesichts der überragenden Defensivleistung in Ordnung. Auch offensiv waren die Zürcher den Bündnern überlegen. Zumindest in den letzten beiden Dritteln. Im ersten Abschnitt hatte Davos noch leichte Vorteile gehabt, aus dem Chancenplus aber nicht Kapital schlagen können. Filip Zadina und Matej Stransky scheiterten etwa aus vielversprechenden Positionen am eigenen Unvermögen und am starken Hrubec.

So kam es im Mitteldrittel wie in allen bisherigen Spielen in dieser Serie: Das Heimteam ging in Führung. Das 1:0 durch Willy Riedi in der 30. Minute kann als Tor des Willens beschrieben werden. Der ZSC schnürte die Davoser in deren Drittel ein und spielte die Gegenspieler müde. Als Yannick Weber den Puck flach auf das Tor brachte, scheiterte Vinzenz Rohrer zunächst an Sandro Aeschlimann. Die Scheibe sprang von dessen Schoner allerdings in den Slot, wo Riedi frei einnetzte.

Andrighetto mit 7. Playoff-Treffer

Beflügelt durch den bannbrechenden Führungstreffer powerten die Zürcher weiter. Und sie belohnten sich gegen aus dem Konzept fallende Gäste exakt eine Minute nach dem 1:0 mit dem 2. Tor. Nach einem Pass Rudolfs Balcers' durch den Slot traf Sven Andrighetto mit einem präzisen Handgelenkschuss ins Davoser Tor – und bejubelte bereits seinen 7. Treffer in diesen Playoffs.

In den letzten Minuten hätten die plötzlich dominanten Zürcher durchaus noch weitere Treffer erzielen können, ja fast müssen. Davos rettete sich jedoch mit dem 0:2 ins Schlussdrittel und konnte dieses wieder ausgeglichener gestalten. Dennoch fanden sie, auch wenn sie die Zürcher Verteidigung ab und an überwinden konnten, spätestens in Hrubec immer ihren Meister. In der 60. Minute setzte Juho Lammikko mit seinem Empty-Netter zum 3:0 den Schlusspunkt.

Am Donnerstag bietet sich den Zürchern in Davos die Gelegenheit, den ersten Matchpuck zu verwerten und in den Final einzuziehen.

