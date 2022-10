Er war der tragische Held bei der meisterlichen Zuger Wende im Playoff-Final. Reto Suri verletzte sich in Spiel 5 nach einem Zusammenstoss mit ZSC-Stürmer Marco Pedretti schwer am Knie und musste danach von aussen mitansehen, wie seine Teamkollegen um den Titel kämpfen.

Rund 5 Monate nach dem Unfall ist der EVZ-Stürmer nach wie vor zum Zuschauen verdammt. Wie er im SRF-Podcast Ufwärmrundi verriet, sei dies aber gar nicht so tragisch. «Es ist zwar nicht schön, aber definitiv einfacher während der Regular Season zuzuschauen als in Spiel 6 und 7 in einem Playoff-Final.»

Zug im Meisterblues?

Was Suri von seinen Teamkollegen derzeit zu sehen bekommt, dürfte ihm aber weniger gefallen. Der Meister befindet sich nämlich in einer Mini-Krise, gewann von den letzten 5 Spielen nur eines. Hinzu kommt die löchrige Defensive: Nur Aufsteiger Kloten kassierte bisher mehr Gegentore als Zug.

Suri lässt sich von den ungenügenden Auftritten aber nicht beunruhigen: «Die Phasen, in denen es nicht rund läuft, kommen im Eishockey immer wieder vor.» Auch letzte Saison sei es gegen Ende der Qualifikation resultatmässig nicht mehr rund gelaufen. «Wie es danach herausgekommen ist, wissen wir alle.»

In der aktuellen Spielzeit sei noch nicht alles nach Wunsch gelaufen. «Wir müssen noch viel investieren und justieren. Ich bin aber positiv gestimmt, dass wir den Rank finden.»

Audio Suri über seinen Alltag im OYM 00:43 min abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Comeback-Zeitpunkt noch ungewiss

Den Rank finden muss das Team von Trainer Dan Tangnes ohne seine Nummer 26. Suri befindet sich derzeit fast den gesamten Tag im OYM, wo der 33-Jährige an seinem Comeback feilt. Auch erste Einheiten auf dem Eis – gemeinsam mit dem U17-Team – hat er bereits hinter sich.

Wann Suri wieder für die erste Mannschaft auflaufen kann, ist noch offen. «Ich begebe mich auf die Zielgerade und es läuft immer besser. Ich habe aber gelernt, dass dieser Prozess eine Achterbahnfahrt ist.» Darum wolle er sich nicht auf einen genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr festlegen.

Beim EVZ geht man gemäss Medical Report davon aus, dass Suri nach der Nationalmannschaftspause (7.-13. November) zurückkehren wird.