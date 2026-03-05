Legende: Bittere Niederlage für Kloten in Rapperswil. Keystone/CHRISTIAN MERZ

Im Kampf um die Play-Ins können weder Biel (3:5 in Genf), noch die SCL Tigers (3:4 gegen Freiburg) und Kloten (4:6 in Rapperswil) punkten.

Die Lakers und Zug sichern sich einen Platz in den Top 8 und haben in den Play-Ins 2 Chancen auf die Playoff-Teilnahme.

Genf-Servette steht fix in den Playoffs.

Rapperswil-Jona Lakers – Kloten 6:4

Die Lakers haben ihren Platz in den Top 8 gesichert und damit sicher 2 Chancen in den Play-Ins, sich doch noch für die Playoffs zu qualifzieren. Gar Rang 6 liegt noch in Reichweite, beträgt der Rückstand auf Lausanne 5 Punkte. Gegen Kloten bedurfte es jedoch eines harten Stücks Arbeit, ehe der Sieg feststand. Pontus Aberg brachte mit seinem Powerplay-Treffer 4:5 (53.) die Hoffnungen auf eine Punktgewinn zurück, ehe Dominic Lammer doch noch für klare Verhältnisse sorgte (56.).

SCL Tigers – Freiburg 3:4

Vom 0:2 zum 2:2 zum 2:4 – die zwischenzeitliche Aufholjagd entpuppte sich aus Sicht der SCL Tigers nur als Strohfeuer. Auch der Anschlusstreffer zum 3:4 von Doppeltorschütze Sean Malone in der 58. Minute kam zu spät, um den Spiel noch eine neuerliche Wende zu geben. Die Langnauer, welche mit der 8. Niederlage in den letzten 9 Spielen ein Formtief zur Unzeit beziehen, verpassten es, Biel wieder von einem Play-In-Platz zu verdrängen.

Genf-Servette – Biel 5:3

Die Calvinstädter sicherten sich mit dem Erfolg die Playoff-Teilnahme. Selbst der Heimvorteil liegt noch in Reichweite, weist man doch gleich viele Punkte wie das viertplatzierte Lugano auf und liegt nur 3 Zähler hinter den ZSC Lions (3.). Die Seeländer hielten bis zum 2:2 bis knapp zur Spielmitte mit, ehe das Heimteam dank eines Shorthanders von Josh Jooris (27.) und Toren von Simas Ignatavicius und Noah Rod (31./44.) davonzogen. Da Kloten und die SCL Tigers ebenfalls verloren, hält sich der Schaden der Bieler in Schaden. Noch liegen sie auf einem Play-In-Platz.

Bern – Zug 2:1 n.P.

Es ist eine Niederlage, welche die Zuger verkraften dürften. Dank des Punktgewinns können die Zuger nicht mehr aus den Top 8 verdrängt werden und erhalten wie die Lakers in den Play-Ins 2 Möglichkeiten, es doch noch in die Playoffs zu schaffen. Nach Toren von Raphael Diaz (3.) und Tristan Scherwey (28.) in der regulären Spielzeit ging es ins Penaltyschiessen, in welchem Emil Bemström, Mike Sgarbossa und Miro Aaltonen für den SCB erfolgreich waren und den Zusatzpunkt sicherten.

Ajoie – Ambri-Piotta 2:3 n.P.

Ambri hat sich dank des Sieges im Jura die Mini-Chance erhalten, die Playouts doch noch zu umgehen. Zum Matchwinner avancierte Alex Formenton, dem mit seinem 9. Skorerpunkt in den letzten 7 Spielen das frühe 1:0 gelang und der auch im Penaltyschiessen erfolgreich war. 2 Spiele vor Quali-Ende liegt Ambri 5 Punkte hinter Kloten, das den rettenden Rang 12 belegt. Sollte es nichts mehr werden mit der Aufholjagd, war es für Ambri immerhin eine gelungene Hauptprobe im Hinblick auf die Playouts gegen das Schlusslicht der National League.

Lugano – ZSC Lions 1:4

Ein früher Shorthander von Derek Grant (4.) und ein Doppelpack von Sven Andrighetto binnen 2:34 Minuten (37./39.) standen am Ursprung des Auswärtserfolgs der Lions in Lugano. Dank des «Dreiers» festigen die Zürcher Rang 3 und haben beste Aussichten, die Playoff-Viertelfinals in der heimischen Swiss Life Arena zu starten.

Lausanne – Davos 2:6

Nach dem 0:2-Ausrutscher gegen Kloten haben die Bündner postwendend zum Erfolg zurückgefunden. Mann des Spiels in der Waadt war Liga-Topskorer Matej Stransky, der mit einem Hattrick glänzte und dabei seine Saisontore 26 bis 28 schoss. Trotz des 37. Saisonsiegs ist der Quali-Punkterekord, aufgestellt von Zug mit 119 Punkten in der Saison 2020/21, für den HCD (111 Punkte) ausser Reichweite.

National League