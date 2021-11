Biel bezwingt Bern in der 24. Runde der National League mit 6:2.

Tino Kessler und Toni Rajala treffen für das Heimteam doppelt.

Hier geht es zum Round-up der anderen Partien.

Das kurze Hoch des SC Bern hat vorläufig ein Ende gefunden. Nach drei Siegen in Serie gegen Teams aus den unteren Tabellengefilden zogen die Berner gegen das zweitplatzierte Biel wieder den Kürzeren. Die Seeländer entschieden damit auch das dritte Derby der Saison für sich.

Zum Matchwinner des Heimteams avancierte Tino Kessler. Der 25-Jährige traf doppelt und sorgte so in einer lange umkämpften Partie für die entscheidende Differenz. Beim 2:1 war der Stürmer per Ablenker erfolgreich, beim dritten Bieler Treffer (44.) war Kessler nach einem Abpraller zur Stelle.

Spätestens als Toni Rajala rund drei Minuten vor Schluss auf 4:1 stellte, war die Partie endgültig entschieden. Fertig mit Toreschiessen war aber noch lange nicht: Erst liess sich Joren van Pottelberghe im Bieler Tor von Cory Conacher düpieren (58.), dann sorgten Rajala und Mike Künzle (59.) für das deutliche 6:2-Schlussresultat.

Tschantré unter dem Hallendach

Grund zum Feiern hatten die 6521 Zuschauer schon vor der Partie gehabt. Biels Klubikone Mathieu Tschantré, der im Februar 2020 zurückgetreten war, wurde offiziell verabschiedet. Seine Nummer 12 hängt neu unter dem Hallendach und wird nicht mehr vergeben.

Trotz spielerischen Vorteilen der Bieler gehörte die beste Chance im 1. Drittel dem Gast aus Bern. Nach einem kapitalen Fehlpass von Van Pottelberghe bot sich Simon Moser die Chance zur Führung. Der Bieler Schlussmann brachte seinen linken Beinschoner jedoch rechtzeitig nach unten und bügelte seinen Fehler wieder aus.

Mit einem Ablenker in Überzahl brachte Damien Brunner seine Farben in der 25. Minute in Führung. Der SCB wusste durch Tristan Scherwey umgehend zu reagieren (26.). Der Stürmer bezwang Van Pottelberghe mit einem platzierten Backhandschuss. Auf die Doublette von Kessler blieb die Berner Antwort aus.

