Die ZSC Lions holen im 3. Duell gegen den SCB innert 8 Tagen den 2. Sieg.

Der Ex-Berner Ryan Lasch glänzt beim 6:3 mit 2 Toren und einer Vorlage.

Der SCB bricht im letzten Drittel ein und kassiert in gut 8 Minuten 3 Gegentore.

Zwei Drittel lang bot der SCB den ZSC Lions Paroli, ehe im letzten Drittel der Einbruch folgte. Binnen gut 8 Minuten zogen die Gäste dank Toren von Ryan Lasch, Sven Andrighetto in Überzahl und Teemu Rautiainen von 2:2 auf 5:2 davon. Andrighetto punktete damit zum 14. Mal in Folge in einem Liga-Spiel.

Matchwinner Lasch

Auch Lasch war eine der prägenden Figuren des Abends. Der Angreifer erzielte in seinem 7. Spiel für die Lions bereits seine Tore Nummer 3 und 4 und konnte sich zudem einen Assist notieren lassen. Sein Ex-Team scheint dem Kanadier zu liegen, bereits beim 3:0-Sieg in Bern vor einer Woche hatte Lasch getroffen.

An diesem Abend benötigte Lasch nur gerade 77 Sekunden, um die Zürcher mit einem sehenswerten Solo in Führung zu bringen. Und in der 43. Minute war es erneut am 34-jährigen Stürmer, seine Farben in Front zu schiessen. Im Powerplay reagierte er nach einem Pfostenschuss von Maxim Noreau am schnellsten und traf zum 3:2.

3. Niederlage in Folge für den SCB

Dazwischen hatten die Berner die Partie nach Toren von Inti Pestoni (10.), der kurze Zeit später verletzt ausschied, und Simon Moser in doppelter Überzahl (25.) gedreht. Listig sorgten Dominik Diem und Raphael Prassl für den Ausgleich (34.): Mit dem Rücken zum Tor traf Letzterer schliesslich zum 2:2.

Nach dem Zwischensprint der Lions im letzten Abschnitt konnte Colin Gerber mit seinem ersten National-League-Treffer nur noch Resultat-Kosmetik für das Heimteam betreiben (53.). Danach sorgte Geburtstagskind Patrick Geering im Powerplay für den Schlusspunkt (59.). Für das Tabellenschlusslicht Bern war es bereits wieder die 3. Liga-Niederlage in Folge und die 7. Pleite in den letzten 8 Spielen.