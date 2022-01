Viel hätte nicht gefehlt und Ajoie hätte nach 14 Spielen ohne Punkte zumindest wieder einen Zähler mit in die Heimat genommen. Weil aber Lausannes Damien Riat 35 Sekunden vor Schluss zum 5:4 traf, hiess es für den bemitleidenswerten Aufsteiger einmal mehr: Ausser Spesen nichts gewesen.

In einem verrückten Schlussdrittel mit 7 Toren hatten die Jurassier die Partie zuerst gedreht und schnupperten nach dem 4:3-Treffer von Mathias Joggi 3 Minuten vor Schluss sogar am Vollerfolg. Die Führung hatte allerdings nur 20 Sekunden Bestand, dann glich Jiri Sekac mit seinem 2. persönlichen Treffer an diesem Nachmittag wieder aus. Keine 2 Minuten später sorgte Riat – auch er traf am Sonntag doppelt – für die Entscheidung.

Mit der 15. Pleite in Folge egalisiert Ajoie den Negativ-Rekord von Lausanne (1995/96) und La Chaux-de-Fonds (2000/2001). Der letzte Sieg des Aufsteigers liegt mittlerweile schon über 2 Monate zurück (19. November). Lausanne hingegen hat 2022 16 von 18 möglichen Punkten geholt und hofft damit weiter auf das direkte Ticket für die Playoffs. Bei 2 Spielen weniger beträgt der Rückstand auf das 6.-platzierte Davos nur noch 7 Punkte.