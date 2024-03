National League zieht so viele Fans wie noch nie an

Legende: Volle Ränge in Bern Der SCB zieht ligaweit am meisten Fans an. Freshfocus/Claudio De Capitani

Auch im zweiten Jahr nach der Einführung des neuen Modus mit 14 Teams und 364 Qualifikationsspielen verteilt auf 52 Runden wurde in der National League die «magische» Marke von durchschnittlich 7000 Fans pro Partie überschritten. Dies war zuvor nur in den Saisons 2015/16 und 2019/20 der Fall gewesen.

Die höchste Schweizer Eishockey-Liga wird mit einem Durchschnitt von 7130 Fans pro Partie ihre Top-Position in Europa verteidigen. Effektiv erschienen in der abgelaufenen Qualifikation pro Match im Durchschnitt 125 zusätzliche Zuschauer im Vergleich zur Vorsaison.

10:09 Video Archiv: «Sportflash» mit Fokus auf die letzte Quali-Runde Aus Sportflash vom 04.03.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 9 Sekunden.

SCB top, aber nicht mehr «Top of Europe»

Den grössten Anstieg verzeichnete der SC Bern, der mit durchschnittlich 15'490 Fans der unumstritten grösste Publikumsmagnet bleibt. Die Berner, die sich erstmals seit dem letzten Meistertitel im Jahr 2019 wieder direkt für die Playoffs qualifiziert haben, zogen durchschnittlich 740 Fans mehr an als in der Vorsaison. Trotz dem Zuwachs wird der SCB nach 22 Jahren an der Spitze den 1. Platz im europäischen Zuschauerranking an die Kölner Haie (fast 17'000 Zuschauer im Schnitt) abtreten müssen.

Einen klar höheren Schnitt weisen in der National League mit den SCL Tigers (+614) und dem letztjährigen Playoff-Finalisten EHC Biel (+378) auch die beiden anderen Klubs aus dem Kanton Bern aus. Ein Plus verzeichneten zudem ebenfalls der Meister Genf-Servette (+249), der Qualifikations-Letzte Ajoie (+220), Lausanne (+191), Fribourg-Gottéron (+125), Davos (+91), Zug (+48) und Lugano (+45).

In Freiburg war ausserdem mit jeweils 9047 Personen im Stadion jedes der 26 Heimspiele ausverkauft. Die durchschnittliche Stadion-Auslastung der Liga betrug 88,04 Prozent.

Rückgänge bei Zürcher Klubs

Das grösste Minus (-600 pro Spiel) musste der EHC Kloten verkraften, der im zweiten Jahr nach dem Aufstieg nicht an die überraschend starken Auftritte aus der Vorsaison anknüpfen konnte. Weniger Zuschauer als in der Vorsaison konnte überraschenderweise auch der Qualifikationssieger ZSC Lions (-215) begrüssen, der im zweiten Jahr in der neuen Arena in Zürich-Altstetten mit durchschnittlich 11'244 Zuschauern pro Spiel aber nach wie vor den 2. Platz im Liga-Ranking einnimmt.

Mit den Rapperswil-Jona Lakers (-61) verzeichnete auch das andere Team vom Zürichsee ein leichtes Minus. Bei Ambri-Piotta (-17) blieb der Zuschauerschnitt praktisch unverändert.