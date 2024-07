Legende: Mauserte sich in Lausanne zu einem Top-Verteidiger Andrea Glauser. Freshfocus/Laurent Daspres

Glauser unterzeichnete in Freiburg einen 7-Jahresvertrag. Für ihn ist es eine Rückkehr: Der 28-Jährige durchlief bei Gottéron den Nachwuchs und debütierte in der Saison 2015/16 bei Freiburg in der National League.

In den letzten 3 Saisons in Lausanne verbesserte sich Glauser zu einem der besten Eishockeyverteidiger der Schweiz. Zuvor war er noch bei den SCL Tigers engagiert gewesen. An der vergangenen WM in Prag gehörte der Defensivspezialist zu den Leistungsträgern des Schweizer Nationalteams und gewann die Silbermedaille.

Wie ich strebt auch Gottéron danach, die Spitze zu erreichen.

«Andrea Glauser hat seine Qualitäten in den letzten Saisons regelmässig unter Beweis gestellt. Andrea ist ein aggressiver Gewinner, der die DNA des Vereins in seinem Blut hat», liess sich Gottéron-Sportchef Gerd Zenhäusern in einer Medienmitteilung zitieren.

«Das sportliche Projekt des Vereins hat mich überzeugt. Wie ich strebt auch Gottéron danach, die Spitze zu erreichen. Bis dahin werde ich weiterhin für meinen aktuellen Verein das Maximum geben», sagte Glauser zum Wechsel.