Kyen Sopa kehrt zum SC Bern zurück. Der 19-jährige Flügelstürmer spielte in den letzten zwei Saisons in der nordamerikanischen Juniorenliga OHL für die Niagara IceDogs sowie die Erie Otters und brachte es in 115 Partien auf 77 Skorerpunkte (38 Tore). Über den Jahreswechsel nahm Sopa an der U20-Weltmeisterschaft in Tschechien teil.