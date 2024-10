Ajoie hat einen Horror-Saisonstart hingelegt. Am Freitag müssen Punkte her, sonst wird die Luft für den Trainer (zu) dünn.

Legende: Sein Trainerposten wankt Christian Wohlwend. Pascal Muller/freshfocus

Dass Ajoie nach 7 Partien in der neuen National-League-Saison am Tabellenende zu finden ist, stellt keine grosse Überraschung dar. Schliesslich haben sich die Jurassier seit ihrem Aufstieg 2021 mit der roten Laterne im Oberhaus vertraut gemacht.

Und doch herrscht in Pruntrut aktuell grosse Ernüchterung. Die gute Vorbereitung mit Siegen gegen Lugano, die Lakers und Genf-Servette hat Hoffnungen geschürt. Zumindest bisher kann man sagen: Es waren falsche Hoffnungen. Nicht nur steht Ajoie mit 0 Punkten auf dem letzten Platz, das Torverhältnis von 9:32 spricht für eine vernichtende Inferiorität.

Zahme Finnen, unsichere Goalies

Es ist der schlechteste Saisonstart von Ajoie seit dem Aufstieg. Und dies, obschon Sportchef Julien Vauclair in der Off-Season mit der Verpflichtung des finnischen Trios Oula Palve, Julius Nättinen und Jerry Turkulainen ein vermeintlicher Transfercoup geglückt war.

Zur Erinnerung: Palve war in der vergangenen Regular Season in der finnischen Liga mit 64 Punkten in 60 Partien der Liga-Topskorer. Nättinen und Turkalainen erzielten – ebenfalls in ihrer Heimat – 23 respektive 21 Treffer. Bei Ajoie steht das Trio nach 7 Partien total bei 2 Toren.

Legende: Konnte sich bisher kaum entfalten Oula Palve. KEYSTONE/Marcel Bieri

Was auch nicht hilft: Mit Jonathan Hazen ist der beste Ajoie-Ausländer der vergangenen Jahre derzeit verletzt. Aufgrund der Absenz des Kanadiers bringt Trainer Christian Wohlwend nur 5 statt der 6 zugelassenen Imports auf das Matchblatt. Gerade für Ajoie, das nicht gerade als attraktivste Adresse für Schweizer Spieler gilt, ist das ein grosser Nachteil.

Ein weiterer Grund für die gegenwärtige Misere bei den Ajoulots sind die Goalie-Leistungen. Nicht weniger als 4 verschiedene Torhüter wurden in den ersten 7 Partien bereits berücksichtigt, weil die angestammte Nummer 1 Benjamin Conz (87,01% Fangquote) nicht auf Touren kommt, was mit Sicherheit auch an der ungenügenden Defensiv-Leistung seiner Vorderleute liegt.

Vauclair stärkt Wohlwend den Rücken – am Freitag

Und wie viel Schuld an der misslichen Lage Ajoies hat nun Trainer Wohlwend? Das ist schwierig zu bemessen, zumal Ajoie in der Tabelle genau dort steht, wo es nach Papierform stehen sollte, auf dem letzten Platz. Was die Leistungen angeht, ist im Vergleich zu letzter Saison jedoch eher ein Rück- statt Fortschritt auszumachen. Wohlwends Vorgänger Filip Pesan wurde im Dezember 2022 mit einem Punktedurchschnitt von 0,67 nach nur 4 Monaten gefeuert. Wohlwend steht aktuell bei 0,66 Punkten pro Spiel.

Legende: Wann zieht er die Reissleine? Sportchef Julien Vauclair. KEYSTONE/Anthony Anex

Das Geschäft läuft nun mal so, dass der Trainer in den meisten Fällen als erster über die Klippe springen muss, wenn es nicht läuft. Nach dem 0:5 am Dienstag gegen Bern versicherte Sportchef Vauclair, dass Wohlwend auch am Freitag im Heimspiel gegen Kloten an der Bande stehen wird. Was danach passiert, ist offen. Nach dem Duell mit den Flughafenstädtern hat Ajoie eine ganze Woche spielfrei.

Es deutet viel auf ein Spiel der letzten Chance hin. Gewinnt Ajoie gegen Kloten, verschafft sich Wohlwend zusätzlich Zeit. Verliert Ajoie das Duell mit dem Überraschungsleader, dürften die Tage von Wohlwend als Coach der Jurassier gezählt sein.