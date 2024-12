Legende: Zuoberst vor den Festtagen Die ZSC Lions sind wie im letzten Jahr das beste Team vor Weihnachten. Keystone/Christian Beutler

Nach dem 4:1-Erfolg über die Rapperswil-Jona Lakers im letzten Spiel des Jahres ist klar: Die ZSC Lions werden wiederum als Tabellenführer ins neue Jahr starten. Weil Lausanne in Langnau einen Punkt liegengelassen hat, belegt der ZSC punktgleich mit den Waadtländern Rang 1. Die Zürcher haben allerdings noch 3 Partien weniger ausgetragen als der LHC.

2023 wiesen die Zürcher über den Jahreswechsel ein 7-Punkte-Polster auf den EV Zug auf. Dass ein Team zweimal in Folge vor Weihnachten den Spitzenplatz in der National League belegt, ist in jüngster Vergangenheit allerdings die Ausnahme. Seit dem EVZ 2020 hat das kein Klub mehr geschafft. Die Zentralschweizer waren von 2018 bis 2020 «Weihnachtsleader».

Bern reicht es trotz Rekord-Vorsprung nicht zum Titel

Die Zuger hatten den SC Bern abgelöst, der 2016 und 2017 das beste Team vor den Festtagen war. 2017 wies der SCB rekordverdächtige 18 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten HC Lugano auf. Für den Titel hat es den Bernern am Ende aber doch nicht gereicht. Im Halbfinal war gegen den späteren Meister ZSC Lions Schluss.

In den letzten 10 Jahren durften sich der ZSC, Bern und Zug je dreimal «Weihnachtsleader» nennen. Dazu gesellen sich Fribourg-Gottéron (2021) und Genf-Servette (2022). Freiburg ist aus diesem Quintett die einzige Mannschaft, der es nie zum Meistertitel gereicht hat. In 4 Fällen seit 2014 hat sich der «Weihnachtsleader» später auch den Titel gekrallt: Bern 2017, Zug 2014, Genf-Servette 2023 und die ZSC Lions 2024.

Jahr Leader vor Weihnachten Verfolger Punktedifferenz Schlusslicht 2024 ZSC Lions Lausanne 0 Ajoie 2023 ZSC Lions Zug 7 Ajoie 2022 Genf Biel 0 Ajoie 2021 Gottéron Lakers 4 Ajoie 2020 Zug ZSC Lions 2 SCL Tigers 2019 Zug ZSC Lions & Genf 0 Lakers 2018 Zug Bern 2 Lakers 2017 Bern Lugano 18 EHC Kloten 2016 Bern ZSC Lions 2 Gottéron 2015 ZSC Lions Davos 6 SCL Tigers 2014 Bern Davos 1 Lakers

Ajoie «nicht zu schlagen»

Am anderen Ende der Tabelle beansprucht ein Team seit Jahren den letzten Tabellenrang für sich: Ajoie. Seit dem Wiederaufstieg 2021 waren die Jurassier stets am Ende der Rangliste wiederzufinden. Wie immer bietet sich nun für die meisten Teams genügend Zeit, sich zu sammeln und Kraft zu tanken. Davon ausgeschlossen sind in der Altjahrswoche wie immer der HC Davos und dieses Jahr auch Fribourg-Gottéron, die am traditionsreichen Spengler Cup teilnehmen werden. Die National League nimmt ihren Betrieb am 2. Januar wieder auf.

National League