Die ZSC Lions unterliegen Genf zuhause mit 0:2 und fallen unter den Strich.

Ambri revanchiert sich im Tessiner Derby gegen Lugano.

Bern kommt gegen Rapperswil erneut zu einem knappen Sieg.

HCD-Interimscoach Michel Riesen bleibt sieglos.

Biel kassiert Heimniederlage gegen Freiburg.

ZSC Lions – Genf 0:2

Nach zuletzt 3 Niederlagen finden die Servettiens ausgerechnet beim Meister wieder auf die Siegerstrasse zurück. Bereits früh profitierte Genf dabei von einem Missverständnis in der ZSC-Defensive. Tim Bozon nutzte den Fehler aus und servierte John Fritsche den Puck auf dem Silbertablett. Trotz Chancenplus im Mitteldrittel verpassten die Zürcher den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Tanner Richard nach Spielmitte im Powerplay mit einer schönen Einzelleistung auf 2:0. Gauthier Descloux liess auch in der Folge kein Gegentor zu und feierte seinen 3. Shutout der Saison.

Ambri - Lugano 3:1

Lugano bleibt auf fremdem Eis ein gern gesehener Gegner. Nur 24 Stunden nach dem 5:3-Derbysieg in der Resega kassierten die «Bianconeri» beim 1:3 in Ambri die 10. Auswärtsniederlage im 11. Auswärtsspiel. Nicht seinen besten Tag erwischte dabei Elvis Merzlikins. Schon in der 4. Minute musste sich der Lugano-Goalie von einem Weitschuss von Samuel Guerra bezwingen lassen. Und auch beim entscheidenden 1:2 durch Elias Bianchi machte Merzlikins alles andere als eine gute Figur. Dominic Zwerger machte gut 2 Minuten vor Schluss den Ambri-Sieg fest.

Bern – Lakers 2:1

Wie schon am Freitagabend bekundete der SCB gegen das Schlusslicht grösste Probleme. Danny Kristo brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung. Zach Boychuk und Simon Moser sorgten mit ihren Toren in der 21. respektive 41. Minute für die Wende in diesem Spiel. Der SCB konnte den Vorsprung an der Tabellenspitze damit ausbauen.

Zug – Davos 2:0

Michel Riesen bleibt als HCD-Interimscoach sieglos. David McIntyre brachte den EVZ in der 34. Minute im Powerplay in Führung. Garrett Roe traf in der Schlussminute per Emptynetter zum 2:0-Schlussstand. Die Playoffs rücken für Davos immer weiter in die Ferne. Bereits 18 Punkte beträgt der Rückstand des Tabellen-Vorletzten mittlerweile auf den 8. Platz.

Biel – Freiburg 1:4

Die vermeintliche Führung der Bieler fiel bereits in der ersten Minute. Nach einem Abschluss von Damien Brunner stocherte Marc-Antoine Pouliot den Puck ins Netz. Der Treffer wurde jedoch nach Video-Konsultation annulliert, weil Reto Berra die Scheibe bereits blockiert hatte. Biel blieb zwar spielbestimmend, hatte am Ende aber das Nachsehen. Ein Doppelschlag der Freiburger zu Beginn des Schlussdrittels sorgte für die Entscheidung. Lukas Lhotak und Charles Bertrand stellten mit ihren Toren den 4:1-Endstand her.

Resultate National League

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 8.12.18, 22 Uhr